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Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

17.07.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центром важных для Беларуси и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

18 июля в пленарном заседании, как ожидается, примут участие президенты. Ну а 17-го Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальную встречу и посетили Валаамский монастырь, место паломничества для тысяч людей.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Репортаж корреспондента Евгения Пустового в видеоматериале.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

День интеграции начался с марафона перелетов. Утром белорусский борт номер один приземлился в Пулково, а затем наш Президент в сопровождении российского коллеги поднялся на вертолете. Конечная точка – Валаам.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

По легенде Крест на некогда безжизненном острове поставил лично Андрей Первозванный. Это предание, а вот уже летопись точно свидетельствует об основателях Сергие и Германе.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным сегодня почтили святых. Экскурсию для белорусского лидера провел лично президент России. Здесь он бывает ежегодно. 

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Александр Лукашенко совместную поездку на Валаам анонсировал в дни проведения Европейских игр.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Сегодня православная церковь вспоминает последнего императора России. Пока историки спорят о противоречивом периоде в истории тогда нашего общего государства, понятно одно: государь пожертвовал ради своего народа.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Создание благоприятных условий для интеграции – тема встречи нынешних лидеров. Можно сказать историческая, но ни в коем разе не келейная.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Валаам – это старейший остров-монастырь с полусотней скитов. Президенты посетили и Свято-Владимирский. Киевский князь полностью изменил ход истории восточных славян.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

О разумном и полезном объединении теперь уже двух народов молятся в храмах и предпринимают, как говорят в обители, мирские усилия на разных интеграционных площадках – одна из них Форум регионов. Здесь нет мелких вопросов. 

Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
 
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Новости Беларуси. Центром важных для Беларуси и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в...
 
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