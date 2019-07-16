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Вместе на Валааме: Путин и Лукашенко посетили службу в главном соборе

17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня слушали церковный хор, осматривали Владимирскую церковь на территории скита и были в музее.  О неформальной встречи двух президентов – корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Первый, но не последний раз. Александр Лукашенко обещал вернуться с топором и косой, чтобы помогать монахам по хозяйству. А оно в монастыре солидное.

Молоко, творог, масло, сыр – все свое. Но другой пищей, духовной, угощали сегодня гостей. Первым делом – служба в главном соборе. Ее в день памяти основателей монастыря Путин старается не пропускать. Приезжал и год, и два назад.

Примеру отца всюду следовал Николай Лукашенко. Белорусский лидер редко, где появляется без своего младшего сына. Вместе они поставили свечки перед иконами: сначала в главном соборе, потом в музее монастыря. Во время этой экскурсии российский лидер успел поговорить с паломниками, которые ждали его.

А потом – дальняя дорога по воде. Президенты посетили скит на острове Светлый. Сюда перед Первой мировой приезжал великий князь Николай Николаевич Романов.

А еще к приезду лидеров готовился хор. Старинные валаамские распевы очень похожи на греческие. Потому сюда часто приезжают монахи со Святой горы Афон.

Валаамский  Спасо-Преображенский  монастырь – обитель древняя. Почти тысячу лет на этой земле читают молитвы. По легенде в 12 веке сюда прибыли святые Сергий и Герман. Они обратили в веру местных язычников и основали монастырь. Мощи чудотворцев захоронены в храме, на шестиметровой глубине.

Здесь жили и работали Тютчев, Рерих и Шишкин, приезжал Александр Дюма. Многое в мире изменилось с тех пор. А вот сама суть монашества осталась прежней.

«Здесь, в обители, монахи возносят молитву за весь мир. И эта молитва действует!», – поделился игумен Валаамского монастыря Епископ Панкратий.

Уже завтра Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании VI Форума регионов России и Беларуси.



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Во время этой экскурсии российский лидер также успел поговорить с паломниками, которые ждали его.
 
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