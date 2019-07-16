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Вместе на Валааме: Путин и Лукашенко посетили службу в главном соборе
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня слушали церковный хор, осматривали Владимирскую церковь на территории скита и были в музее. О неформальной встречи двух президентов – корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.
Молоко, творог, масло, сыр – все свое. Но другой пищей, духовной, угощали сегодня гостей. Первым делом – служба в главном соборе. Ее в день памяти основателей монастыря Путин старается не пропускать. Приезжал и год, и два назад.
А еще к приезду лидеров готовился хор. Старинные валаамские распевы очень похожи на греческие. Потому сюда часто приезжают монахи со Святой горы Афон.
Здесь жили и работали Тютчев, Рерих и Шишкин, приезжал Александр Дюма. Многое в мире изменилось с тех пор. А вот сама суть монашества осталась прежней.
Уже завтра Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании VI Форума регионов России и Беларуси.
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Во время этой экскурсии российский лидер также успел поговорить с паломниками, которые ждали его.
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