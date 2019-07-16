13 фактов нахождения работников предприятий на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и 2 факта хищения топлива

Источник материала: Слуцк Город





Сотрудниками Слуцкого РОВД в период проведения уборочной кампании 2019 года в целях предотвращения преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций, выявления фактов бесхозяйственности должностных лиц, ответственных за обеспечение уборки урожая, в том числе связанных с ненадлежащим состоянием сельскохозяйственной техники, с 4 по 17 июля проведен комплекс соответствующих профилактических и оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках указанных мероприятий проведены рейдовые мероприятия по проверке сторожевой охраны, мест хранения товарно-материальных ценностей, ядохимикатов, удобрений, горюче-смазочных материалов на предприятиях агропромышленного комплекса.

Проведенными рейдовыми мероприятиями выявлено 7 фактов совершения мелкого хищения, 2 из которых, хищение дизельного топлива.

Вместе с тем выявлено 13 фактов нахождения работников предприятий на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 факт транспортировки окрашенного дизельного топлива.

Слуцкий РОВД предупреждает об установленной административной ответственности за совершение хищения на предприятиях агропромышленного комплекса.

Статья 10.5. Мелкое хищение

Часть 1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение –

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Часть 2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения –

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения

Часть 2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения –

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.

Часть 3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, -

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или административный арест.

Статья 12.30. Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь

Часть 3. Перевозка по территории Республики Беларусь более ста литров нефтяного жидкого топлива (автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок) сверх количества, находящегося в серийно установленных организацией-изготовителем топливных баках транспортных средств, используемых для его перевозки, - влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией топлива, превышающего количество, перевозка которого по территории Республики Беларусь допускается, или без конфискации.

Часть 6. Приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления и за исключением совершения нарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин.

Начальник МОБ Слуцкого РОВД

подполковник милиции А.В. Голиков