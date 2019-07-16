БАТЭ проведет сегодня ответный матч против «Пяста» в квалификации Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против польского «Пяста».

Первый матч сложился для борисовчан не лучшим образом. Игра проходила с преимуществом «Пяста», который уехал из Беларуси с положительным для себя результатом. Ничья 1:1 означает, что поляков устроит счет 0:0, то есть с первых минут матча они будут в положении команды, выходящей в следующий раунд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается БАТЭ, то чемпион Беларуси не только не смог добиться победы, но и потерял ряд ключевых игроков. Автор единственного гола Станислав Драгун получил в концовке поединка красную карточку, а Егор Филипенко и Боян Дубайич не смогли завершить матч из-за травм. В Гливице главный тренер «желто-синих» Алексей Бага не сможет рассчитывать на эту тройку.

Впрочем, не стоит забывать про одну важную традицию борисовчан. Каждый раз, когда их первый домашний матч в еврокубках завершался вничью, они проходили дальше. К примеру, так было в прошлом году в противостоянии с ХИКом.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что в этот раз БАТЭ будет сложно пройти дальше. Коэффициент на проход «Пяста» — 1,46, борисовчан — 2,59.

Что касается сегодняшней игры, то на основное время букмекеры дают следующие котировки: победа «Пяста» — 2,12, ничья — 3,41, победа БАТЭ — 3,93.

Опрос Кто пройдет во второй раунд квалификации Лиги чемпионов? Пяст

БАТЭ 24 голоса Результаты опроса

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 21.00.

Партнер проекта:

FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если ставка не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч Когда: 18 июля, 19.30 Где: стадион «Динамо» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН