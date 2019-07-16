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БАТЭ проведет сегодня ответный матч против «Пяста» в квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против польского «Пяста».
Первый матч сложился для борисовчан не лучшим образом. Игра проходила с преимуществом «Пяста», который уехал из Беларуси с положительным для себя результатом. Ничья 1:1 означает, что поляков устроит счет 0:0, то есть с первых минут матча они будут в положении команды, выходящей в следующий раунд.
Что касается БАТЭ, то чемпион Беларуси не только не смог добиться победы, но и потерял ряд ключевых игроков. Автор единственного гола Станислав Драгун получил в концовке поединка красную карточку, а Егор Филипенко и Боян Дубайич не смогли завершить матч из-за травм. В Гливице главный тренер «желто-синих» Алексей Бага не сможет рассчитывать на эту тройку.
Впрочем, не стоит забывать про одну важную традицию борисовчан. Каждый раз, когда их первый домашний матч в еврокубках завершался вничью, они проходили дальше. К примеру, так было в прошлом году в противостоянии с ХИКом.
Аналитики букмекерской конторы
Что касается сегодняшней игры, то на основное время букмекеры дают следующие котировки: победа «Пяста» — 2,12, ничья — 3,41, победа БАТЭ — 3,93.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 21.00.
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Борисовский БАТЭ проводит сегодня ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против польского «Пяста».
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