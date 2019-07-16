11 августа в 12 часов Волковыске на площадке в лесопарковой зоне улицы К. Цеткин пройдет выставка собак.

1. Региональная выставка собак всех пород «Кубок Волковыска-2019».

2. Республиканская выставка французских бульдогов (САС в каждом взрослом классе).

3. Республиканская выставка немецких шпицев (САС в каждом взрослом классе и в каждом окрасе).

4. Республиканская выставка рассел терьеров (САС в каждом взрослом классе). 

На выставке будут проводиться дополнительные Бесты:
1. Бест охотничьих пород. 
2. Бест рабочих собак. 

Контактная информация:

Тел.: (017) 216 0910

E-mail: albaross@tut.by и albaross01@gmail.com