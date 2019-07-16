11 августа в 12 часов Волковыске на площадке в лесопарковой зоне улицы К. Цеткин пройдет выставка собак.
1. Региональная выставка собак всех пород «Кубок Волковыска-2019».
2. Республиканская выставка французских бульдогов (САС в каждом взрослом классе).
3. Республиканская выставка немецких шпицев (САС в каждом взрослом классе и в каждом окрасе).
4. Республиканская выставка рассел терьеров (САС в каждом взрослом классе).
На выставке будут проводиться дополнительные Бесты:
1. Бест охотничьих пород.
2. Бест рабочих собак.
Контактная информация:
Тел.: (017) 216 0910
E-mail: albaross@tut.by и albaross01@gmail.com