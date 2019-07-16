Источник материала: Новости Волковыска

В редакцию портала коммунальной грамотности обратился читатель, уставший от постоянного шума под окнами своей квартиры. По его словам, соседи, не редко в нетрезвом виде, используют скамейку как место для пира, громко шумят и часто выясняют отношения. Горы мусора, которые остаются после таких пиршеств, – меньшее из зол. Вызов милиции и административные протоколы ситуацию не меняют.

«Моя квартира находится на первом этаже прямо возле этот «криминагенной» скамейки. Крики, шум и мат нарушают наш покой и право на отдых и в рабочие, и в выходные дни, практически круглосуточно. Табачный дым проникает в окна. Можно ли перенести скамейку, если некоторые жильцы против этого?», – спрашивает Алексей Микота из Бреста.

– Можно, – отмечает юрист портала Олег Бандык. – Скамейка относится к общему имуществу (п. 33 ст.1 Жилищного кодекса Республики Беларусь). Решение о месте размещения или переносе скамейки принимается собственниками жилых помещений в доме, простым большинством голосов (п. 1 ст. 165 ЖК, ст. 172 и ч. 4 п. 1 ст. 180 ЖК). При этом их право голосовать по вопросам, связанным с общим имуществом, не связано с тем, проживают ли они в жилых помещениях и какое время проживают.

Если таким способом решить вопрос не получится, можно проверить законность ее нахождения во дворе. Судя из письма читателя, скамейка расположена прямо под окнами и, скорее всего, размещена с нарушениями.

– Скамейка с учетом п. 6.2.7 Технического кодекса установившейся практики ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Нормы планировки и застройки», должна быть размещена на расстоянии 10 и более метров от окон жилого дома, – продолжает юрист. – Если данное правило не соблюдается, то жильцы вправе в судебном порядке признать ее установку незаконной и требовать демонтажа либо переноса.

При этом юрист предостерегает от самовольного переноса скамейки без согласия большинства собственников дома или подъезда и без согласования с организацией ЖКХ. Подобное действие может быть расценено как самоуправство или самовольные строительные работы по благоустройству, а виновные будут привлечены к административной ответственности.

Справочно

На территории, прилегающей к жилому дому (группе жилых домов) должны быть оборудованы детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, хозяйственно-бытовой деятельности, установлены скамейки для отдыха в соответствии с ТНПА (п. 14 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 августа 2015 г. № 95).