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БЕЛАЗ получил доступ к программе на сумму до 50 млн долларов

17.07.2019 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский БЕЛАЗ получит доступ к программе поддержки экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны на сумму до 50 млн долларов. Как сообщили в Банке БелВЭБ, соглашение в ходе VI Форума регионов России и Беларуси подписали госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», ОАО «БЕЛАЗ» и Банк БелВЭБ.

«Это наш пилотный проект. В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество по поддержке экспорта совместной продукции в третьи страны», — отметил зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Схема выглядит так: "БЕЛАЗ" заключает с российским экспортером контракт в российских рублях или валюте на поставку комплектующих. При этом ВЭБ.РФ в рамках программ поддержки российского экспорта может профинансировать до 100% суммы контракта. Ставка субсидируется из средств бюджета России. После производства с использованием российских комплектующих карьерного самосвала БЕЛАЗ заключает контракт в валюте с покупателем из третьих стран (например, Вьетнама). При этом банк в рамках указа № 466 может для покупателя профинансировать поставку самосвалов до 85% суммы контракта. Ставка по экспортному кредиту или комиссия по аккредитиву субсидируется из средств бюджета Беларуси. Размер субсидии — до 4% в долларах, до 3% в евро.

Так удалось замкнуть механизмы поддержки на всей цепочке: белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при импорте комплектующих российского производства, а затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из Беларуси изделия, в производстве которого участвует российская составляющая.


«Мы считаем важным закрепить сегодняшним соглашением взаимную готовность сторон к новому формату сотрудничества в рамках поддержки экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны. Мы намерены и дальше сохранять стратегический фокус на развитии этого направления бизнеса», — подчеркнул председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский, призвав других производителей-экспортеров Беларуси и России воспользоваться новыми возможностями.

Банком-агентом в обоих случаях выступает Банк БелВЭБ — дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси. Все задачи по получению субсидий берет на себя Группа ВЭБ. Сроки финансирования — до 5 лет. Чтобы воспользоваться финансовой поддержкой, нужно, чтобы в производстве экспортируемого белорусского изделия использовалось не менее 30% компонентов российского происхождения.
 
 
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Белорусский БЕЛАЗ получит доступ к программе поддержки экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны на сумму до 50 млн долларов. Как...
 
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