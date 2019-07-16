БЕЛАЗ получил доступ к программе на сумму до 50 млн долларов

«Это наш пилотный проект. В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество по поддержке экспорта совместной продукции в третьи страны», — отметил зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.





Схема выглядит так: "БЕЛАЗ" заключает с российским экспортером контракт в российских рублях или валюте на поставку комплектующих. При этом ВЭБ.РФ в рамках программ поддержки российского экспорта может профинансировать до 100% суммы контракта. Ставка субсидируется из средств бюджета России. После производства с использованием российских комплектующих карьерного самосвала БЕЛАЗ заключает контракт в валюте с покупателем из третьих стран (например, Вьетнама). При этом банк в рамках указа № 466 может для покупателя профинансировать поставку самосвалов до 85% суммы контракта. Ставка по экспортному кредиту или комиссия по аккредитиву субсидируется из средств бюджета Беларуси. Размер субсидии — до 4% в долларах, до 3% в евро.





Так удалось замкнуть механизмы поддержки на всей цепочке: белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при импорте комплектующих российского производства, а затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из Беларуси изделия, в производстве которого участвует российская составляющая.









«Мы считаем важным закрепить сегодняшним соглашением взаимную готовность сторон к новому формату сотрудничества в рамках поддержки экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны. Мы намерены и дальше сохранять стратегический фокус на развитии этого направления бизнеса», — подчеркнул председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский, призвав других производителей-экспортеров Беларуси и России воспользоваться новыми возможностями.





Банком-агентом в обоих случаях выступает Банк БелВЭБ — дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси. Все задачи по получению субсидий берет на себя Группа ВЭБ. Сроки финансирования — до 5 лет. Чтобы воспользоваться финансовой поддержкой, нужно, чтобы в производстве экспортируемого белорусского изделия использовалось не менее 30% компонентов российского происхождения.