Видеоблогер из Беларуси побывал в «китайской тюрьме для мусульман» Синьцзяне

Синьцзян — регион, коренное население которого — уйгуры, казахи и другие этнические группы, которые исповедуют ислам, они составляют сейчас больше половины населения провинции, занимающей шестую часть площади Китая. В последние годы там проводится очень жесткая политика «по противодействию экстремизму» и с целью китаизации населения. Судя по репортажам в СМИ и сообщениям уехавших жителей, все население взято под тотальный контроль, уйгуры не могут свободно передвигаться по стране или выехать за границу, им нельзя учить родной язык, открыто исповедовать ислам запрещено. Кроме того, по оценкам правозащитников, более миллиона человек находится в исправительных лагерях, которые китайские власти называют «центрами перевоспитания и профессиональной подготовки».









Несколько дней назад стало известно, что Беларусь вместе с еще 36 странами подписала открытое письмо в ООН с поддержкой Китая и его политики в Синьцзяне. Оно стало ответом Пекина на осуждающее обращение 22 западных стран в ООН.





Леонид Пашковский побывал в Синьцзяне в конце прошлого года. Ему практически не удалось пообщаться с местными жителями в Урумчи. Он снял обстановку в городе, где на каждом шагу развешаны видеокамеры, а на входах в любые здания и пространства размещены КПП с аппаратами, сканирующими лицо и id-карту проходящего и не пропускающими «неблагонадежных». Также он записал рассказы троих уйгуров и одного туриста, побывавшего в Синьцзяне чуть раньше.





Увиденное Пашковский охарактеризовал как «полицейское государство». Фактически его фильм — одно из очень немногих видеосвидетельств реальной жизни в Синьцзяне.









На канале «Хочу домой» Леонид Пашковский выпускает документальные видео из своих путешествий по различным странам и регионам, где не так часто бывают туристы: Пакистан, Иран, Мьянма, Венесуэла, Гаити, Тибет, регионы Индии и Китая и т.д.



