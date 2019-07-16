ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеоблогер из Беларуси побывал в «китайской тюрьме для мусульман» Синьцзяне

17.07.2019 20:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусский трэвел-блогер Леонид Пашковский, автор популярного Youtube-канала «Хочу домой», выпустил видео о городе Урумчи — столице Синьцзяно-Уйгурского автономного региона на северо-западе Китая.

Видеоблогер из Беларуси побывал в «китайской тюрьме для мусульман» Синьцзяне
Синьцзян — регион, коренное население которого — уйгуры, казахи и другие этнические группы, которые исповедуют ислам, они составляют сейчас больше половины населения провинции, занимающей шестую часть площади Китая. В последние годы там проводится очень жесткая политика «по противодействию экстремизму» и с целью китаизации населения. Судя по репортажам в СМИ и сообщениям уехавших жителей, все население взято под тотальный контроль, уйгуры не могут свободно передвигаться по стране или выехать за границу, им нельзя учить родной язык, открыто исповедовать ислам запрещено. Кроме того, по оценкам правозащитников, более миллиона человек находится в исправительных лагерях, которые китайские власти называют «центрами перевоспитания и профессиональной подготовки».


Несколько дней назад стало известно, что Беларусь вместе с еще 36 странами подписала открытое письмо в ООН с поддержкой Китая и его политики в Синьцзяне. Оно стало ответом Пекина на осуждающее обращение 22 западных стран в ООН.

Леонид Пашковский побывал в Синьцзяне в конце прошлого года. Ему практически не удалось пообщаться с местными жителями в Урумчи. Он снял обстановку в городе, где на каждом шагу развешаны видеокамеры, а на входах в любые здания и пространства размещены КПП с аппаратами, сканирующими лицо и id-карту проходящего и не пропускающими «неблагонадежных». Также он записал рассказы троих уйгуров и одного туриста, побывавшего в Синьцзяне чуть раньше.

Увиденное Пашковский охарактеризовал как «полицейское государство». Фактически его фильм — одно из очень немногих видеосвидетельств реальной жизни в Синьцзяне.


На канале «Хочу домой» Леонид Пашковский выпускает документальные видео из своих путешествий по различным странам и регионам, где не так часто бывают туристы: Пакистан, Иран, Мьянма, Венесуэла, Гаити, Тибет, регионы Индии и Китая и т.д.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусский трэвел-блогер Леонид Пашковский, автор популярного Youtube-канала «Хочу домой», выпустил видео о городе Урумчи — столице Синьцзяно-Уйгурского...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я расплакалась, потому что было очень приятно»: коллекцию дизайнера из Гродно оценила Елизавета II
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика