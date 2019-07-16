Каир предлагает Минску модернизировать метро, трамвайные линии и железные дороги в Египте

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в транспортной сфере.





Египетский министр отметил высокий уровень беларусской техники и пригласил Беларусь участвовать в проектах по модернизации метро, трамвайных путей и железных дорог.





Египетская сторона также заинтересовалась использованием беларусских трамваев и электробусов в городах Египта.





Стороны договорились провести экспертные консультации с руководством холдинговой компании по строительству дорог и мостов Министерства транспорта Египта и обсудить возможности закупки грузовой и дорожно-строительной техники из Беларуси.



