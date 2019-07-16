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Каир предлагает Минску модернизировать метро, трамвайные линии и железные дороги в Египте

17.07.2019 20:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 июля посол Беларуси в Египте Сергей Рачков встретился с Министром транспорта Египта Камелем аль-Вазиром, сообщает МИД.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в транспортной сфере.

Египетский министр отметил высокий уровень беларусской техники и пригласил Беларусь участвовать в проектах по модернизации метро, трамвайных путей и железных дорог.

Египетская сторона также заинтересовалась использованием беларусских трамваев и электробусов в городах Египта.

Стороны договорились провести экспертные консультации с руководством холдинговой компании по строительству дорог и мостов Министерства транспорта Египта и обсудить возможности закупки грузовой и дорожно-строительной техники из Беларуси.
 
 
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16 июля посол Беларуси в Египте Сергей Рачков встретился с Министром транспорта Египта Камелем аль-Вазиром, сообщает МИД.
 
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