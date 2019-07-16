Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Теперь на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать жители Донецкой и Луганской областей. 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.





Тогда отмечалось, что документ принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Глава МИД Украины тогда назвал подписанный Путиным указ продолжением оккупации.

