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Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее право получить гражданство по упрощенной схеме появилось у жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Теперь на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать жители Донецкой и Луганской областей. 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Тогда отмечалось, что документ принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Глава МИД Украины тогда назвал подписанный Путиным указ продолжением оккупации.
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Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации....
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