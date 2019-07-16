Источник материала: Интерфакс

В самопровозглашенной Донецкой народной республике исключают любые варианты поэтапного обмена пленными и настаивают на проведении полной процессуальной очистки обмениваемых лиц, говорится в заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

"На сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе мы выступили с предложением произвести в кратчайшие сроки обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". На данный момент подтверждено, что на территории Украины удерживается 101 человек, на территории Донецкой народной республики находятся 50 человек. На заседании рабочей подгруппы нами было внесено предложение осуществить обмен в указанном формате. С этой инициативой мы обратились к господину Тони Фришу (координатор гуманитарной подгруппы ТКГ - ИФ)", - заявила Морозова.

По ее словам, по итогам обмена, проведенного 27 декабря 2017 года, в ДНР констатировали невыполнение в полном объеме украинской стороной взятых на себя обязательств.

"Это подмена и исключение лиц из списка в одностороннем порядке, продолжение уголовного преследования лиц, подлежащих обмену, и непредоставление им документов, удостоверяющих личность. Также мы исключаем любые варианты поэтапного осуществления обмена, поскольку уже имеем горький опыт невыполнения украинской стороной ранее предоставленных гарантий, что длится по настоящее время", - подчеркивается в заявлении омбудсмена ДНР.

В связи с этим представители республики настаивают на проведении обмена пленными по схеме, где сторонам сначала предоставляется время для "процессуальной очистки".

"На это нам потребуется порядка месяца, украинская сторона запросила около шести недель. По готовности информация о прекращении уголовного преследования лиц, подлежащих обмену, предоставляется на рабочей подгруппе господину Фришу, который в свою очередь сообщает об этом на заседании Трехсторонней контактной группы. После подтверждения выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств, ТКГ назначает конкретную дату проведения обмена", - говорится в заявлении.