Постпред РФ призвал США и страны НАТО хранить ядерные вооружения только на своих территориях, как это делает Россия

Источник материала: Интерфакс

Россия призывает США и другие страны НАТО хранить ядерные арсеналы только на национальных территориях.

"Россия развертывает и хранит свои ядерные вооружения исключительно на своей территории. Призываем США и НАТО также следовать этой практике", - написал в среду в своем микроблоге в Твиттере постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что в одном из натовских докладов была раскрыта информация о местах базирования тактических ядерных боезарядов США в Европе.

Согласно этой информации, 150 единиц американского тактического оружия хранятся на шести военных базах - "Кляйне Брогель" в Бельгии, "Бюхель" в Германии, "Авиано" и "Геди-Торре" в Италии (Италия), "Волкель" в Нидерландах и "Инджирлик" в Турции.