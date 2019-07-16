ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Постпред РФ призвал США и страны НАТО хранить ядерные вооружения только на своих территориях, как это делает Россия

17.07.2019 19:42 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Россия призывает США и другие страны НАТО хранить ядерные арсеналы только на национальных территориях.

"Россия развертывает и хранит свои ядерные вооружения исключительно на своей территории. Призываем США и НАТО также следовать этой практике", - написал в среду в своем микроблоге в Твиттере постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что в одном из натовских докладов была раскрыта информация о местах базирования тактических ядерных боезарядов США в Европе.

Согласно этой информации, 150 единиц американского тактического оружия хранятся на шести военных базах - "Кляйне Брогель" в Бельгии, "Бюхель" в Германии, "Авиано" и "Геди-Торре" в Италии (Италия), "Волкель" в Нидерландах и "Инджирлик" в Турции.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия призывает США и другие страны НАТО хранить ядерные арсеналы только на национальных территориях. "Россия развертывает и хранит свои ядерные вооружения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск попал в 50 самых безопасных городов в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика