Баскетбол 3х3. Мужская сборная Беларуси U-23 вышла в финал Лиги наций

Источник материала: Интерфакс

Мужская сборная Беларуси U-23 по баскетболу 3х3 вышла в финал Лиги наций

По итогам шести предварительных этапов турнира белорусы, дебютировавшие в 2019 году в данных состязаниях, заняли второе место в конференции Азия-Европа, завоевав право сыграть в финальном раунде соревнований, который пройдёт 13-15 сентября 2019 года в Будапеште.

Пятый и шестой этапы Лиги прошли в китайской городе Ичан 12 и 14 июля соответственно.

12.07.2019

Пятый этап

Япония - Беларусь (21:18)

Россия - Беларусь (21:6)

14.07.2019

Шестой этап

Китай - Беларусь (14:20)

Япония - Беларусь (15:20)

Беларусь - Таиланд (17:14)

Беларусь - Россия (16:21)

В состав сборной Беларуси вошли Андрей Рогозенко, Валентин Назаров, Тимофей Поролев, Максим Лютыч.

Тренер - Дмитрий Колтунов.

Согласно соревновательной системе Лиги наций U-23 по баскетболу 3х3, коллективам предстояло провести 6 этапов в рамках конференции Азия-Европа. Также в период с июня по июль по аналогичной схеме состоялись туры ещё в двух конференциях – Центральная и Восточная Европа, Западная и Южная Европа. По итогам предварительных этапов по 2 сильнейшие женские и мужские сборные из каждой конференции попали в финал Лиги, который состоится 13-15 сентября в Будапеште, где на правах хозяев также выступят сборные Венгрии и команды (1 мужская, 1 женская), получившие «уайлд-кард».