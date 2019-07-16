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Баскетбол 3х3. Мужская сборная Беларуси U-23 вышла в финал Лиги наций
Источник материала: Интерфакс
Мужская сборная Беларуси U-23 по баскетболу 3х3 вышла в финал Лиги наций
По итогам шести предварительных этапов турнира белорусы, дебютировавшие в 2019 году в данных состязаниях, заняли второе место в конференции Азия-Европа, завоевав право сыграть в финальном раунде соревнований, который пройдёт 13-15 сентября 2019 года в Будапеште.
Пятый и шестой этапы Лиги прошли в китайской городе Ичан 12 и 14 июля соответственно.
12.07.2019
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В состав сборной Беларуси вошли Андрей Рогозенко, Валентин Назаров, Тимофей Поролев, Максим Лютыч.
Согласно соревновательной системе Лиги наций U-23 по баскетболу 3х3, коллективам предстояло провести 6 этапов в рамках конференции Азия-Европа. Также в период с июня по июль по аналогичной схеме состоялись туры ещё в двух конференциях – Центральная и Восточная Европа, Западная и Южная Европа. По итогам предварительных этапов по 2 сильнейшие женские и мужские сборные из каждой конференции попали в финал Лиги, который состоится 13-15 сентября в Будапеште, где на правах хозяев также выступят сборные Венгрии и команды (1 мужская, 1 женская), получившие «уайлд-кард».
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Мужская сборная Беларуси U-23 по баскетболу 3х3 вышла в финал Лиги наций По итогам шести предварительных этапов турнира белорусы, дебютировавшие в 2019 году в данных...
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