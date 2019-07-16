Блогеры займутся единым информационным пространством России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

России и Беларуси появится единое информационное пространство. Об этом в среду говорили на VI Форуме России и Беларуси , который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «МИР 24».

Сейчас у двух стран есть общие газеты, журналы и телеканалы. Но этого недостаточно, считают эксперты. Поэтому в рамках Союзного государства создадут пространство, необходимое для обмена актуальной информацией из разных сфер жизни. Последние опросы показали, что молодежь мало знает о союзе двух стран. Исправить ситуацию смогут, например, модные блогеры.

«Молодежь, активно пользующаяся социальными сетями, более точно, ярко и эмоционально, на понятном языке может создавать информационный контент. Задача постоянного комитета и комиссии по информационной политике – подготовить соответствующую фактуру и поддержать эту инициативу. Это в нашей повестке», – отметил заместитель председателя Комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике Владимир Афонский.

На форуме обсудили также вопросы информационной безопасности. Участники отметили, что около половины пользователей интернета не отличает достоверную новость от фейка. На базе Общественной палаты планируют создать специальный центр, отслеживающий качество публикаций.