|
«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали
Источник материала: СТВ
Неделю назад жильцы деревни Большой Тростенец обратились в программу
Тогда помочь жильцам разобраться в проблеме вызвалась съемочная группа СТВ. Специалисты комитетов по охране окружающей среды пообещали в ближайшее время остановить мусорную катастрофу.
Спустя неделю журналисты СТВ отправляются на проверку: свалки как не бывало! Специалисты по охране окружающей среды сдержали обещание и за считанные дни избавились от груды мусора!
Впрочем, уборка на заповедных землях не единственное, над чем потрудились местные землепользователи.
Мусорный коллапс остановлен. Но эксперты не устают напоминать: порядок в лесном массиве зависит и от самих жителей тоже. В противном случае – ответят по всей строгости закона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Размещены предупреждающие надписи, фото- и видео-ловушки» Свалку в заповеднике под Минском ликвидировали
Неделю назад жильцы деревни Большой Тростенец обратились в программу «Добро пожаловаться» с просьбой о помощи: на заповедных землях у заказника Стиклево под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)