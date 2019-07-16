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Новости экономики за 17.07.2019

17.07.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда малые предприятия могут подавать заявки на конкурс инвестпроектов? Сколько белорусских лифтов ежегодно будет собирать новое совместное предприятие в Ленинградской области? И почему билеты на поезда стали на 2 рубля дороже? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В  Беларуси начался приём заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛАДИЛИ ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОРУССКИХ ЛИФТОВ

В России открылось еще одно сборочное производство могилевских лифтов. Наши производители давно поставляют свою продукцию в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, поэтому и новое совместное предприятие появилось именно в этом регионе. Предполагается, что с конвейера будут сходить до 1000 лифтов в год (с перспективой увеличения этой цифры в два раза).

Новости экономики за 17.07.2019

Продукцию будут поставлять на рынки коммерческой, производственной и жилой недвижимости, в том числе для новостроек, капитального ремонта и замены устаревшего оборудования. Завод в Ленинградской области для «Могилевлифтмаша» стал вторым совместным предприятием, запущенным в 2019 году на территории Российской Федерации. Буквально два месяца назад аналогичное производство появилось в Москве.

Стоимость постельного белья теперь включена в цену билета на поезд

Беларусь в числе самых дешевых для проживания стран

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Когда малые предприятия могут подавать заявки на конкурс инвестпроектов? Сколько белорусских лифтов ежегодно будет собирать новое совместное...
 
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