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Стоимость постельного белья теперь включена в цену билета на поезд

17.07.2019 20:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала этой недели многие заметили, что билеты на поезда стали дороже. Все дело в том, что теперь в них включена стоимость постельного белья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому за поездку в плацкарте или купе просят на 2 рубля больше. Впрочем, от этой опции можно отказаться при покупке билета. Тогда его цена останется прежней. Если же впоследствии вы передумаете, то постельное белье, как и раньше, можно купить у проводника в вагоне.

Больше новостей экономики за 17 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С начала этой недели многие заметили, что билеты на поезда стали дороже. Все дело в том, что теперь в них включена стоимость постельного белья,...
 
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