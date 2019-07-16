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Минск попал в топ-50 самых безопасных городов в мире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская столица заняла 37-е место, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такой результат был получен на основе онлайн-опроса граждан разных стран. Уровень безопасности Минска оценили в 76 баллов. Проводили анкетирование в начале 2019 года. Всего в опросе участвовали 328 городов.
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Новости Беларуси. Белорусская столица заняла 37-е место, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такой результат был получен на основе онлайн-опроса...
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