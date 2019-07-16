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Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что рад впервые побывать на Валааме в сопровождении своего друга, российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Главы двух государств приехали в среду на Валаам и отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба. В обители лидеров встретили цветами: Путину преподнесли букет белых роз, а Лукашенко – розовых. Президент РБ приехал на Валаам вместе со своим младшим сыном Колей.

После службы политики отправились в скит во имя Всех святых – так называемый Всесвятский скит.

«Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга», – сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Россию 17 июля с рабочим визитом. На Валааме он проведет с Владимиром Путиным неформальную встречу. Позднее они приедут в Санкт-Петьербург, где примут участие в форуме регионов Союзного государства, на котором будет обсуждаться уровень интеграции России и Беларуси.



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Главы двух государств приехали в среду на Валаам и отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба. В обители...
 
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