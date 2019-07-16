Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что рад впервые побывать на Валааме в сопровождении своего друга, российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости» .

Главы двух государств приехали в среду на Валаам и отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба. В обители лидеров встретили цветами: Путину преподнесли букет белых роз, а Лукашенко – розовых. Президент РБ приехал на Валаам вместе со своим младшим сыном Колей.

После службы политики отправились в скит во имя Всех святых – так называемый Всесвятский скит.

«Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга», – сказал Лукашенко.