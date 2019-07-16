Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения

Источник материала: Слуцк Город





Вечером в среду, 17 июля, АЗС №41 Белоруснефть по улице Магистральная оцеплена, по состоянию на 21:45 к месту прибыли уже десять пожарных расчётов.

На газоне видны следы пожарной пены, случчане сообщают о запахе газа. Тем временем сотрудники МЧС организовали водяную завесу.

Как сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком РОЧС, волноваться нет причин - проходят учения.

К 22:00 на заправку стали запускать автомобили. Вероятнее всего, спасатели отрабатывали сценарий происшествия с утечкой газа.























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