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Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения
17.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Вечером в среду, 17 июля, АЗС №41 Белоруснефть по улице Магистральная оцеплена, по состоянию на 21:45 к месту прибыли уже десять пожарных расчётов.
На газоне видны следы пожарной пены, случчане сообщают о запахе газа. Тем временем сотрудники МЧС организовали водяную завесу.
Как сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком РОЧС, волноваться нет причин - проходят учения.
К 22:00 на заправку стали запускать автомобили. Вероятнее всего, спасатели отрабатывали сценарий происшествия с утечкой газа.
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Вечером в среду, 17 июля, АЗС №41 Белоруснефть по улице Магистральная оцеплена, по состоянию на 21:45 к месту прибыли уже десять пожарных расчётов.
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