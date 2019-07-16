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Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения

17.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения

Вечером в среду, 17 июля, АЗС №41 Белоруснефть по улице Магистральная оцеплена, по состоянию на 21:45 к месту прибыли уже десять пожарных расчётов.

На газоне видны следы пожарной пены, случчане сообщают о запахе газа. Тем временем сотрудники МЧС организовали водяную завесу.

Как сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком РОЧС, волноваться нет причин - проходят учения.

К 22:00 на заправку стали запускать автомобили. Вероятнее всего, спасатели отрабатывали сценарий происшествия с утечкой газа.

Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения

Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения

Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения

Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения

Спасатели на заправке №41 по улице Магистральная: учения


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Вечером в среду, 17 июля, АЗС №41 Белоруснефть по улице Магистральная оцеплена, по состоянию на 21:45 к месту прибыли уже десять пожарных расчётов.
 
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