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Белорусские вузы закончили приём документов на бюджет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетные места. Не все приемные комиссии закрылись в 18:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что сейчас происходит в стенах вузов? Наш корреспондент Яна Шипко дежурит в главном корпусе БГУ.
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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетные места. Не все приемные комиссии закрылись в 18:00, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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