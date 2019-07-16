Белорусские вузы закончили приём документов на бюджет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские вузы завершили прием документов на бюджетные места. Не все приемные комиссии закрылись в 18:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Что сейчас происходит в стенах вузов? Наш корреспондент Яна Шипко дежурит в главном корпусе БГУ.





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