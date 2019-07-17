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Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

17.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

Словить попутный ветер на озере Кань вблизи агрогородка Озеры сегодня могли все желающие яхтсмены вне зависимости от возраста и степени подготовки. Порядка сотни спортсменов практически из всех регионов страны –  для Гродненщины это, пожалуй, одно из самых массовых соревнований по парусному спорту. Крупное спортивное событие посвящено 25-летию со дня образования Комитета государственного контроля Республики Беларусь.  

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

– Комитет госконтроля всегда занимался патронированием водных видов спорта, таких, как парусный спорт и гребля на байдарках и каноэ, –  рассказал председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко. – Потому не случайно, что мы решили оказать поддержку управлению спорта и туризма облисполкома в проведении этих соревнований. Мы следим за результатами, которые показывают наши гродненские спортсмены в состязаниях республиканского и международного уровней, и их успех не может не радовать. Он говорит о том, что парусный спорт в гродненском регионе развивается и имеет перспективу.  

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту
Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

Соревнования будут проходить в трех категориях в зависимости от типа судна: «Оптимист» – для самых маленьких участников, которые только начинают свой путь в парусном спорте, «Кадет» и «Лазер» – для тех, кто повыше рангом и уже имеет хороший опыт в гонках.

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

– Здесь собрались сильнейшие спортсмены в своих категориях – победители республиканских соревнований, призеры серьезных международных стартов, –  отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Спортивная борьба будет напряженной. Сегодняшний чемпионат – это и возможность для спортсменов еще раз проверить свою готовность к гонкам республиканского и международного уровней. Надо сказать, парусный спорт – олимпийский вид, и с ним мы связываем большие надежды.

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту
Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту
Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

К слову, среди участников чемпионата недавний серебряный призер Кубка Европы по парусному спорту гродненец Максим Дягель. Буквально позавчера яхтсмен вернулся из немецкого города  Росток, где завоевал две медали в олимпийском классе яхт «Лазер»: первое место среди спортсменов в возрастной категории до 21 года и второе место – в гонке среди всех участников соревнований в данном классе. И, как говорится, сразу с корабля на палубу!

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

– Пришел в парусный спорт, когда мне было пять лет, –  рассказал Максим. –  Отец стал моим первым тренером. Практически сразу у меня все достаточно неплохо получалось, несмотря на то, что сложностей в этом виде спорта, конечно, немало. Во-первых, нужна хорошая физическая подготовка, чтобы управлять судном. Во-вторых, важно умение вырабатывать правильную стратегию, анализировать быстро меняющуюся обстановку – направление ветра, местоположение соперника и не только.

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту
Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту
Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

Нюансов здесь, правда, – целое «море». Задача яхтсменов – пройти все контрольные буи в определенном порядке и первым оказаться на финише. Но чтобы удачно завершить гонку, нужно правильно ловить ветер. Спортсмены должны предугадать, в какую сторону и с какой силой он подует в следующие минуты. От этого зависит выбор направления, ведь если попадешь в штиль, раскачивать судно и разворачиваться вслед за воздушными потоками нельзя.

– Вид спорта интересный, он требует большого интеллектуального развития. Не зря его частенько сравнивают с игрой в шашки или шахматы, – объясняет тренер по парусному спорту Гродненской областной СДЮШОР профсоюзов «Неман» Владимир Денисов. – Здесь нужно иметь не только хорошую физическую форму, но и определенные знания в области физики, математики, географии. И, конечно, важны упорные тренировки. Чтобы достичь хотя бы минимальных успехов, ребята проводят на воде по три-четыре часа в день.

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту
Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту
Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

По словам Максима Дягеля, открытый чемпионат для него – это тоже своего рода напряженная тренировка перед ближайшим первенством Беларуси, которое стартует уже буквально через неделю. А дальше по плану у молодого гродненского яхтсмена – первенство Европы. Впрочем, Максим признается, что выходить в море на международных гонках, тренируясь по большей части только на малых водоемов, очень непривычно из-за волны. Зато он уверен: озерная гладь в отличие от морской учит быстрее принимать решение и действовать – все же в море поймать попутный ветер проще. А потому можно сделать вывод, что у наших «закаленных» быстро меняющимися водными условиями яхтсменов на международной арене в парусном спорте есть все шансы.

Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

Открытый чемпионат продлиться три дня. Сегодня прошли первые гонки. Последние заплывы и награждение победителей состоятся в пятницу, 19 июля.

Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
 
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Словить попутный ветер на озере Кань вблизи агрогородка Озеры сегодня могли все желающие яхтсмены вне зависимости от возраста и степени подготовки. Порядка сотни...
 
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