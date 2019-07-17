Словить попутный ветер. Под Гродно проходит открытый чемпионат области по парусному спорту

Источник материала: Вороновская газета





Словить попутный ветер на озере Кань вблизи агрогородка Озеры сегодня могли все желающие яхтсмены вне зависимости от возраста и степени подготовки. Порядка сотни спортсменов практически из всех регионов страны – для Гродненщины это, пожалуй, одно из самых массовых соревнований по парусному спорту. Крупное спортивное событие посвящено 25-летию со дня образования Комитета государственного контроля Республики Беларусь.









– Комитет госконтроля всегда занимался патронированием водных видов спорта, таких, как парусный спорт и гребля на байдарках и каноэ, – рассказал председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко. – Потому не случайно, что мы решили оказать поддержку управлению спорта и туризма облисполкома в проведении этих соревнований. Мы следим за результатами, которые показывают наши гродненские спортсмены в состязаниях республиканского и международного уровней, и их успех не может не радовать. Он говорит о том, что парусный спорт в гродненском регионе развивается и имеет перспективу.











Соревнования будут проходить в трех категориях в зависимости от типа судна: «Оптимист» – для самых маленьких участников, которые только начинают свой путь в парусном спорте, «Кадет» и «Лазер» – для тех, кто повыше рангом и уже имеет хороший опыт в гонках.





– Здесь собрались сильнейшие спортсмены в своих категориях – победители республиканских соревнований, призеры серьезных международных стартов, – отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Спортивная борьба будет напряженной. Сегодняшний чемпионат – это и возможность для спортсменов еще раз проверить свою готовность к гонкам республиканского и международного уровней. Надо сказать, парусный спорт – олимпийский вид, и с ним мы связываем большие надежды.













К слову, среди участников чемпионата недавний серебряный призер Кубка Европы по парусному спорту гродненец Максим Дягель . Буквально позавчера яхтсмен вернулся из немецкого города Росток, где завоевал две медали в олимпийском классе яхт «Лазер»: первое место среди спортсменов в возрастной категории до 21 года и второе место – в гонке среди всех участников соревнований в данном классе. И, как говорится, сразу с корабля на палубу!





– Пришел в парусный спорт, когда мне было пять лет, – рассказал Максим. – Отец стал моим первым тренером. Практически сразу у меня все достаточно неплохо получалось, несмотря на то, что сложностей в этом виде спорта, конечно, немало. Во-первых, нужна хорошая физическая подготовка, чтобы управлять судном. Во-вторых, важно умение вырабатывать правильную стратегию, анализировать быстро меняющуюся обстановку – направление ветра, местоположение соперника и не только.











Нюансов здесь, правда, – целое «море». Задача яхтсменов – пройти все контрольные буи в определенном порядке и первым оказаться на финише. Но чтобы удачно завершить гонку, нужно правильно ловить ветер. Спортсмены должны предугадать, в какую сторону и с какой силой он подует в следующие минуты. От этого зависит выбор направления, ведь если попадешь в штиль, раскачивать судно и разворачиваться вслед за воздушными потоками нельзя.

– Вид спорта интересный, он требует большого интеллектуального развития. Не зря его частенько сравнивают с игрой в шашки или шахматы, – объясняет тренер по парусному спорту Гродненской областной СДЮШОР профсоюзов «Неман» Владимир Денисов. – Здесь нужно иметь не только хорошую физическую форму, но и определенные знания в области физики, математики, географии. И, конечно, важны упорные тренировки. Чтобы достичь хотя бы минимальных успехов, ребята проводят на воде по три-четыре часа в день.











По словам Максима Дягеля, открытый чемпионат для него – это тоже своего рода напряженная тренировка перед ближайшим первенством Беларуси, которое стартует уже буквально через неделю. А дальше по плану у молодого гродненского яхтсмена – первенство Европы. Впрочем, Максим признается, что выходить в море на международных гонках, тренируясь по большей части только на малых водоемов, очень непривычно из-за волны. Зато он уверен: озерная гладь в отличие от морской учит быстрее принимать решение и действовать – все же в море поймать попутный ветер проще. А потому можно сделать вывод, что у наших «закаленных» быстро меняющимися водными условиями яхтсменов на международной арене в парусном спорте есть все шансы.





Открытый чемпионат продлиться три дня. Сегодня прошли первые гонки. Последние заплывы и награждение победителей состоятся в пятницу, 19 июля.

Анна РАДЮК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/