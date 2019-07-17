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Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам

17.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам

Главы государств осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм обители.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, расположенный на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм обители. Там они подошли к мощам Сергия и Германа — основателей Валаама, мощам Антипа Валаамского, иконе Валаамской Божьей Матери. Возле иконы президенты и сын главы белорусского государства Николай Лукашенко зажгли свечи.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам
Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам

По прибытии в обитель президентов встречали священнослужители, в разговоре с ними Александр Лукашенко отметил: «Первое, что я сказал ему (Владимиру Путину. — Прим. БЕЛТА): рад, что я в первый раз приеду сюда в окружении своего друга».

Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам

Затем главы государств осмотрели скит во имя Всех Святых, церковь Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита, посетили часовню, освященную в честь семьи царя Николая II. Лидеры стран также посетили остров Светлый, а затем побывали на территории Свято-Владимирского скита, где расположена Владимирская церковь.Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам

Как сообщалось, неделей ранее на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой Президент Беларуси развеял некоторые домыслы по поводу предстоявшей поездки лидеров стран на Валаам. «Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это Президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — подчеркнул тогда белорусский лидер.

Сегодня главы государств общаются в неформальной обстановке, а 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет центральное мероприятие VI Форума регионов Беларуси и России, в котором примут участие и президенты. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Точная дата основания Валаамского монастыря неизвестна. По одной из летописных версий, место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным в I веке. По другой версии, время основания — X-XI века. По документальным источникам, основание монастыря произошло в 1407 году. Об этом говорится в «Сказании о Валаамском монастыре». Особый расцвет монастыря приходится на XV-XVI века. В те времена число монахов в обители достигло 600 человек.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам

В последующие годы шло архитектурное развитие монастыря, но он неоднократно страдал от разорения, в частности в ходе войн России со шведами, а также в результате пожара. К XIX веку Валаамская обитель вновь расцвела. Многие архитектурные строения были возведены именно в это время. Они сохранились до настоящего времени и считаются объектами историко-культурного наследия.

После советско-финских военных действий Валаамский архипелаг снова перешел во владение России. Здание начали использовать для гражданских потребностей. В 60-х годах прошлого века власти стали организовывать экскурсионные туры для желающих увидеть Валаам. С 1979 года работает музей-заповедник.

Александр Лукашенко и Владимир Путин посещают Валаам

Прежняя жизнь в обители начала возрождаться с 1989 года. Основные здания переданы Ленинградской епархии. Первые монахи пришли в декабре 1989 года. Их было 6 человек.

В настоящее время на территории Валаамского монастыря восстановлены все архитектурные сооружения. Работают пекарня, гостиница, недалеко находится молочная ферма и рыборазводный завод. По данным на 2018 год, количество обитателей в монастыре насчитывало 217 человек. Кроме того, в обители постоянно задействовано около полусотни трудников (людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе). Монастырь ежегодно посещают 100-200 тыс. человек.

Основная святыня Валаамской обители — мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских. Святые останки хранятся в Спасо-Преображенском храме на территории монастыря.

https://www.belta.by/

 
 
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Главы государств осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм обители. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили...
 
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