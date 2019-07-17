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В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ на Донбасс

17.07.2019 22:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Прямая речь: "(Группа - ред.) подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени;

- повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

- обязуется обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".

Детали: Стороны договорились об одновременном, синхронном демонтаже фортификационных сооружений. Первой снесут НЗФ ОРЛО на мосту, после чего украинская сторона его отремонтирует.

Представители ОРДЛО также пообещали убрать символы квази группировок.

Установлено, что в заложниках боевиков находятся 69 украинцев, а в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек. Обе стороны проведут "юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождению".
 
 
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Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории...
 
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