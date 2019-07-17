Пока отдельные клубы высшей лиги каждый год заявляют о курсе на омоложение, "Ислочь" идет совсем в другую сторону. На днях состав "волков" пополнили 32-летний хавбек Михаил Афанасьев и 29-летний защитник Артем Рахманов. Последний, впрочем, для команды Виталия Жуковского вполне себе молод. Потому как ислочцы уверенно выдерживают собственный возрастной ценз, делая ставку на опытных футболистов. Это их нисколько не смущает. А, собственно, почему должно?





Дело в том, что перед стартом сезона главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский публично озвучил задачу: сделать качественный скачок вперед. Так она звучит в общем. Если более конкретно — набрать 50 очков за сезон. Вполне логичное желания для клуба, который проводит четвертый сезон в высшей лиге, удержался на волоске от вылета после скандала с договорными играми, и теперь хочет развития. Весной те, кто слышали о 50 баллах, скорее всего, крутили у виска. Но после первого круга "Ислочь" идет даже с опережением графика — после половины дистанции у "волков" 26 очков.





Как это видится со стороны? У руководства "Ислочи" было несколько вариантов развития. Первый вариант — просто существовать как бог на душу положит, как это происходит с большинством отечественных клубов. В элите — ну и ладно. Дали денег — ну и хорошо. Что-то срослось и где-то шагнули вперед — так вообще отлично.





Второй вариант — наигрывать, например, молодых футболистов. Вот "Минск", к примеру, уже несколько лет подряд обрисовывает такие перспективы. Но на деле получаются половинчатые меры. Молодежь составляет в лучшем случае треть состава "горожан" — потому что "нужно ведь пару дядек". Но результата все равно нет — минчан и "зеленой" поросли дают практику лишь отчасти, и в чемпионате который год не могут подняться хотя бы в середину турнирной таблицы.





Ислочцы же, такое ощущение, просто взглянули правде в глаза: с нынешним молодым поколением белорусских футболистов ничего не добьешься. То есть, возможны локальные успехи, но они не дадут толчок развития клубу. Да и не продашь их никуда, выстроив некую прибыльную модель. Не нужны. Это утопия. Многие руководители наших клубов со временем это понимали. Вот Михаил Мироненков, например, которому надоело спускать деньги в трубу — то есть, на минское "Торпедо", которое болтается на дне турнирной таблицы, забило лишь 4 гола за первый круг и, кажется, в любом случае отправится в первую лигу (если не ниже). Если, конечно, причина расставания Мироненкова с "Торпедо" кроется именно в этом, а не в том, о чем нам скоро расскажут правоохранительные органы.





"Ислочь" без зазрения совести строит команду 30+. Основному вратарю Егору Хаткевичу — 31. В защите также полно опытных ребят. Принявший после ухода Холодинского капитанскую повязку Александр Шагойко вовсе является самым возрастным футболистом высшей лиги. 27 июля ему исполнится 39, но, судя по его здоровью, он способен еще несколько лет играть на элитном уровне. Центрдефам — Янушкевичу и Концевому — по 33. Вернувшемуся в большой футбол после "карантина" Папушу — 34. Столько же хавбеку Быченку. Комаровскому, который в нынешнем сезоне набрал уже 9 (4+5) очков по системе "гол плюс пас" — 33…





Так что нет ничего странного в том, что ислочцы готовы пригласить под свои знамена Александра Глеба. Говорят, в клубе уже давно лежит контракт, который экс-полузащитнику БАТЭ остается только подписать, если он этого захочет. К слову, Глеб на три года старше главного тренера команды Виталия Жуковского, который в принципе руководит командой ровесников. Но разве это как-то ощущается? И, конечно, весь проект "Ислочь" еще какое-то время обречен был завязан именно на нем.









Молодежи тоже хватает, однако это в основном легионеры: Янсане, Тео, Адамс, Макаров, Стивен. Причем все они однозначно усилили команду. Из белорусов же более или менее появляется в составе Краснов, да и то с замены. Своя молодежь есть — но "ниже". Перспективный дубль с уроженцем Михановичей Некрашевичем, которого уже в 15 лет готовы были выпускать в основе, но выпустили "только" в 16. Юношеская команда 2001 года выигравшая в сезоне-2018/19 чемпионат страны в первой лиге. Таланты есть, но их нужно вырастить. И, главное, перевести во взрослый футбол, а с этим у большинства клубов проблемы.





Сегодня "Ислочь" — это единственный образец в белорусском футболе пошагового развития клуба. Приблизительно такой путь в свое время прошел БАТЭ, но борисовчане на свой второй год в элите уже выиграли чемпионат — времена были другие. Однако сейчас идея поступательного развития на деле все чаще являет стагнацию. Вперед можно двигаться только рывками. Такой в свое время совершил БАТЭ, только на европейском уровне. Те пару лет в середине прошлого десятилетия плюс проход в самую первую группу Лиги чемпионов обеспечили борисовчан и финансовой стабильностью, и последующими осенними стадиями, и многими чемпионскими титулами в Беларуси. "Ислочь" в процессе одного из таких рывков — только пока пониже.





Об этом не объявляли, но кажется, сейчас в стане "волков" должны в качестве цели ставить четвертое место. Оно при определенной доле вероятности дает пропуск в Лигу Европы. А это означает новый плацдарм. Им не пользовался почти никто. Ни "Днепр", ни "Нафтан", ни "Минск", когда удавалось туда пробиваться. Потому что участие в еврокубках, или даже прохождение одного-двух раундов, по большому счету, бюджет клуба не увеличат. В следующем году он будет таким же — так скажут в каком-нибудь -исполкоме. В "Ислочи", кажется, деньги считать умеют. И если в этом сезоне значительно увеличили бюджет, явно не для того, чтобы топтаться на месте.





И именно поэтому ислочцы не будут слишком рисковать в каждом отдельном матче. Они уже рискуют в более глобальном смысле — в том, что затеяли подобную "авантюру" и вклинились в разборки лидеров белфутбола. Поэтому, конечно, лучше пригласить опытных и Афанасьева, и Глеба, которые должны дать результат в краткосрочной перспективе. И только если это произойдет, имеет смысл думать о долгосрочной. Так что на самом деле в этом сезоне на карту у "Ислочи" поставлено намного больше, чем кажется на первый взгляд.





В конце концов это единственная команда, которая сейчас в Беларуси строит свой стадион. Напомним, речь о клубе, который появился 12 лет назад, а 10 лет назад еще играл в чемпионате Минской области. Даже брестское "Динамо" все еще находится в стадии разговоров и проектов. Хотя это вообще кардинально разные истории. "Ислочь" — это не Брест в миниатюре. Здесь нет метаний между покупкой "триджика" и самолетом до Витебска…



