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Ходасевич поддержал идею Бреста по продвижению белорусской культуры — провел выпуск на мове и в вышиванке
Источник материала: Партизан
В воскресенье в Бресте сыграли дерби: местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Брестчане подготовили к игре крутую движуху, посвященную белорусской культуре и традициям: было много мовы и национальных костюмов.
Тренд поддержал и ведущий Николай Ходасевич — провел выпуск своего youtube-шоу на белорусском языке:
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Ходасевич поддержал идею Бреста по продвижению белорусской культуры — провел выпуск на мове и в вышиванке
В воскресенье в Бресте сыграли дерби: местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Брестчане подготовили к игре крутую движуху, посвященную белорусской...
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