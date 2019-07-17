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Ходасевич поддержал идею Бреста по продвижению белорусской культуры — провел выпуск на мове и в вышиванке

17.07.2019 22:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье в Бресте сыграли дерби: местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Брестчане подготовили к игре крутую движуху, посвященную белорусской культуре и традициям: было много мовы и национальных костюмов.

Тренд поддержал и ведущий Николай Ходасевич — провел выпуск своего youtube-шоу на белорусском языке:
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В воскресенье в Бресте сыграли дерби: местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Брестчане подготовили к игре крутую движуху, посвященную белорусской...
 
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