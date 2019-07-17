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Изобретательный белорус удивил литовцев спрятанной контрабандой

17.07.2019 22:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус пытался провезти в Литву почти тысячу пачек сигарет.
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Литовцы нашли контрабанду, несмотря на изобретательность белоруса. Как информирует сайт pasienis.lt, пограничники увидели почти тысячу пачек сигарет с белорусскими акцизными марками в тайниках, сделанных в колёсных арках автомобиля Volvo S60.

Происшествие случилось 16 июля в пограничном пункте в Друскининкае. 34-летнему гражданину Беларуси грозит штраф — до 6 тысяч евро. Также у него могут конфисковать автомобиль 2002 года выпуска, который остался на стоянке. Белорус получил повестку в суд.
 
 
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Белорус пытался провезти в Литву почти тысячу пачек сигарет.
 
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