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Изобретательный белорус удивил литовцев спрятанной контрабандой
Источник материала: Партизан
Белорус пытался провезти в Литву почти тысячу пачек сигарет.
Литовцы нашли контрабанду, несмотря на изобретательность белоруса. Как информирует сайт
Происшествие случилось 16 июля в пограничном пункте в Друскининкае. 34-летнему гражданину Беларуси грозит штраф — до 6 тысяч евро. Также у него могут конфисковать автомобиль 2002 года выпуска, который остался на стоянке. Белорус получил повестку в суд.
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Белорус пытался провезти в Литву почти тысячу пачек сигарет.
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