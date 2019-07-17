С братками и «калашами». Российский клуб представил новую форму и сразу же удалил видео

В ролике, сделанном в стилистике VHS-кассет, нашлось место и презентации трех комплектов формы клуба. Однако кто-то (вероятно, правообладатели) не оценил старания креативщиков, и спустя несколько часов после публикации видео было удалено с официального канала, но осталось в Сети.





ссылке , для понимания — несколько кадров из него (напоминаем, качество здесь — как на старых видеокассетах): Посмотреть ролик можно по, для понимания — несколько кадров из него (напоминаем, качество здесь — как на старых видеокассетах):

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«Мы действительно удалили юмористический видеоролик, презентующий новую форму команды. И сделали это по независящим от клуба причинам. Сожалеем об этом, но хотим отметить, что стилистику подобных видео каждый болельщик может наблюдать ежедневно в эфире программ некоторых федеральных каналов», — заявили позже в пресс-службе «КамАЗ».