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С братками и «калашами». Российский клуб представил новую форму и сразу же удалил видео

17.07.2019 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обычно футбольные команды презентуют форму на новый сезон в красочных рекламных видеороликах (ее же потом нужно продавать фанатам). Но российская команда «КАМАЗ» из Набережных Челнов подошла к процессу максимально креативно, выпустив настоящий клип в стилистике начала 90-х. Здесь есть всё — и «Бригада», и «Бумер», и малиновые пиджаки с цепями, и «калаши».
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В ролике, сделанном в стилистике VHS-кассет, нашлось место и презентации трех комплектов формы клуба. Однако кто-то (вероятно, правообладатели) не оценил старания креативщиков, и спустя несколько часов после публикации видео было удалено с официального канала, но осталось в Сети.

Посмотреть ролик можно по ссылке, для понимания — несколько кадров из него (напоминаем, качество здесь — как на старых видеокассетах):
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«Мы действительно удалили юмористический видеоролик, презентующий новую форму команды. И сделали это по независящим от клуба причинам. Сожалеем об этом, но хотим отметить, что стилистику подобных видео каждый болельщик может наблюдать ежедневно в эфире программ некоторых федеральных каналов», — заявили позже в пресс-службе «КамАЗ».
 
 
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Обычно футбольные команды презентуют форму на новый сезон в красочных рекламных видеороликах (ее же потом нужно продавать фанатам). Но российская команда «КАМАЗ»...
 
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