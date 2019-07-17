Волейболист Клюка — о белорусах и россиянах: У людей разные понятия о простых вещах — о дружбе например

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— Пожив в России, я понял, что здесь все устроено немного по-другому. Русские и белорусы — близкие народы, но понятия у людей немного разные. Понятия о самых простых вещах — о дружбе например. В России более важен денежный вопрос. Успешными считаются те, кто позволяет себе самое дорогое.





При этом в Москве много людей, которые не зарабатывают эти деньги своим трудом, а берут их откуда-то извне. И у них от этого просто срывает крышу. Творят, что хотят. В самые дурацкие свои годы видел много подобного. В Беларуси на улице не встретишь сумасшедшего богача, который раскидывается деньгами.