﻿ Волейболист Клюка — о белорусах и россиянах: У людей разные понятия о простых вещах — о дружбе например. 21.by
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Волейболист Клюка — о белорусах и россиянах: У людей разные понятия о простых вещах — о дружбе например

17.07.2019 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский волейболист Егор Клюка принял российское гражданство, стал лидером сборной России и привел команду к победе в Лиге наций. В интервью «Спорт-Экспрессу» он рассказал, в чем разница между двумя странами.


Reuters

— Пожив в России, я понял, что здесь все устроено немного по-другому. Русские и белорусы — близкие народы, но понятия у людей немного разные. Понятия о самых простых вещах — о дружбе например. В России более важен денежный вопрос. Успешными считаются те, кто позволяет себе самое дорогое.

При этом в Москве много людей, которые не зарабатывают эти деньги своим трудом, а берут их откуда-то извне. И у них от этого просто срывает крышу. Творят, что хотят. В самые дурацкие свои годы видел много подобного. В Беларуси на улице не встретишь сумасшедшего богача, который раскидывается деньгами.
 
 
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Белорусский волейболист Егор Клюка принял российское гражданство, стал лидером сборной России и привел команду к победе в Лиге наций. В...
 
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