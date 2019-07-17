Очередной парад: в Минске снова перекрывают движение транспорта

"Еврорадио" . На этот раз неудобства, с которыми столкнутся автомобилисты, связаны с тренировкой и парадом спасателей, которые будут праздновать профессиональный праздник — День пожарной службы. Как информирует в Telegram пресс-служба столичной ГАИ, в четверг, 18 июля, с 02:30 до 4:00 на время проведения тренировки движение будет перекрыто по улице Янки Купалы — от проспекта Независимости до Первомайской улицы (в обе стороны), с 04:00 до 06:00 — по проспекту Независимости — от улицы Янки Купалы до улицы Козлова (также в обе стороны), передает





Парад пройдет в субботу, 20 июля. В этот день для движения транспорта с 07:30 до 8:30 перекроют участок улицы Янки Купалы — от проспекта Независимости до Первомайской улицы (в обе стороны), с 10:30 до 12 часов — участок проспекта Независимости — от улицы Янки Купалы до улицы Козлова (также в обе стороны).





ГАИ просит автомобилистов учитывать эту информацию при выборе маршрута.