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Стороны конфликта в Донбассе договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля

17.07.2019 22:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала бессрочное прекращение огня в Донбассе с 21 июля.

"ТКГ сегодня согласовала и подтвердила заявление о своей полной приверженности к прекращению огня, начиная с 00 часов 01 минуты 21 июля этого года по киевскому времени. Это бессрочное перемирие", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге в среду в Минске.

Он отметил, что "это очень важное достижение", так как, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, "в последнее время наблюдается рост как нарушений режима прекращения огня, так и, к сожалению, числа жертв среди гражданского населения".

ЗАЯВЛЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ

В заявлении ТКГ говорится, что она "подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня" с обозначенной даты.

ТКГ также подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня, о чем будут сделаны публичные заявления высшего командования сторон; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня и уведомления о них специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций.

Также подчеркивается важность "неприменения любого вида огня, включая снайперский; размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, датские сады, больницы и общественные помещения".

Контактная группа также заявила о своей "общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений".

ТКГ также обязуется обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для проводимых ею мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств.

КИЕВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер подтвердила, что ТКГ согласовала прекращение огня в Донбассе с 00:01 ночи воскресенья, 21 июля.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" она уточнила, что, согласно договоренностям, перемирие должно начаться в 00.01 21 июля.

ДНР: "БЫЛ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМ ПРОРЫВ"

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова также сообщила, что стороны конфликта согласовали в Минске очередное перемирие и дополнительные меры за его контролем.

"Республики акцентировали внимание на рекордном увеличении количества обстрелов со стороны Украины, в том числе с применением тяжелого вооружения, которые снова привели к трагическим последствиям", - заявила она журналистам. На этом фоне, по ее словам, "был крайне необходим прорыв в согласовании дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, которые будут включены в совместное заявление сторон о введении бессрочного и устойчивого перемирия".

Как заявила Никонорова, "благодаря настойчивости и усилиям Республик и посредников переговоров - ОБСЕ и Российской Федерации - удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, говоря о достигнутой на ТКГ договоренности, отметил, что заявление о бессрочном "летнем перемирии" включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня.

В свою очередь министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего рассказал, какие дополнительные меры по соблюдению перемирия участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали и включили в текст заявления о прекращении огня в Донбассе с 00:01 21 июля.

"Удалось согласовать и включить в заявление о бессрочном соблюдении сторонами режима прекращения огня дополнительные меры по его обеспечению, такие, как обнародование сторонами информации об издании приказов о запрете огня и мерах ответственности за его нарушение, запрет диверсионно-разведывательной деятельности и снайперского огня", - говорится в заявлении Дейнего.

Он отметил, что "позиция, которую ЛНР и ДНР отстаивали более года, сегодня была реализована в заявлении Контактной группы". "Надеемся, что согласие украинской стороны на дополнительные меры, этот вынужденный шаг, предпринятый в предвыборной гонке, даст реальные результаты", - заявил глава МИД ЛНР.

ЗЕЛЕНСКИЙ: "МЫ ДВИГАЕМСЯ ПО МИННОМУ ПОЛЮ"

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году воюющими сторонами было достигнуто около трех десятков перемирий, однако все эти договоренности о прекращении огня и режиме тишины не соблюдались в полной мере. Последнее, "весеннее перемирие" вступило в силу 8 марта.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе. "Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки".

 
Теги: Минск
 
 
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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала бессрочное прекращение огня в Донбассе с 21 июля. "ТКГ сегодня...
 
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