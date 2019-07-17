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ВОЗ объявила вспышку Эболы в ДР Конго чрезвычайно ситуацией международного значения

17.07.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго следует квалифицировать как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения всемирного масштаба, объявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Вспышка Эболы в ДР Конго представляет чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения ", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, чьи слова приводятся в Twitter-аккаунте организации.

По его словам, существует высокая вероятного того, что лихорадка может распространиться не только в ДР Конго, но и во всем регионе.

В ВОЗ призвали международные организации активизировать усилия для того, чтобы остановить распространения Эболы.

По информации западных СМИ, за последний год от лихорадки Эбола скончались более 1,6 тыс. человек.

На этой неделе был зафиксирован первый случай проникновения в город ДР Конго с населением, превышающем 2 млн человек. Опасен и тот факт, что заболевание может распространиться на соседнюю Руанду.

 
 
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Вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго следует квалифицировать как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения всемирного масштаба,...
 
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