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Встреча помощников "нормандских" лидеров придала импульс переговорам ТКГ в Минске - Сайдик
Источник материала: Интерфакс
Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров "нормандской четверки". На ней обсуждались дальнейшие действия в рамках "нормандского" формата и в ТКГ. Эта встреча придала значительный импульс сегодняшним заседаниям ТКГ и ее рабочих групп", - сказал Сайдик журналистам в Минске в среду.
Он выразил уверенность, что данная встреча "окажет позитивное влияние на нашу будущую работу в целом".
11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки".
"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и РФ, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации на Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.
Начало "нормандскому формату" было положено на встрече лидеров Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).
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Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке...
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