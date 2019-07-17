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Встреча помощников "нормандских" лидеров придала импульс переговорам ТКГ в Минске - Сайдик

17.07.2019 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров "нормандской четверки". На ней обсуждались дальнейшие действия в рамках "нормандского" формата и в ТКГ. Эта встреча придала значительный импульс сегодняшним заседаниям ТКГ и ее рабочих групп", - сказал Сайдик журналистам в Минске в среду.

Он выразил уверенность, что данная встреча "окажет позитивное влияние на нашу будущую работу в целом".

11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки".

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и РФ, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации на Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече лидеров Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке...
 
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