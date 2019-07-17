ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидеры РФ и Беларуси посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь

17.07.2019 21:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по пути из Валаама в Санкт-Петербург сделали остановку на острове Коневец в западной части Ладожского озера и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь.

Монастырь был основан в 1393 году. Время его расцвета пришлось на XIX век. После Октябрьской революции монастырь оказался на территории Финляндии. Во время Великой Отечественной войны его здания были повреждены. В советский период на острове разместилась база ВМФ, моряки использовали здания в своих целях. Позже было принято решение о восстановлении, в 1990 году монастырь вернули Русской Православной Церкви, и в 2016 году по поручению Путина было начато его восстановление. Сейчас этот монастырь действующий, здесь уже создана инфраструктура для паломников и туристов, сделан причал, восстановлены многие постройки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по пути из Валаама в Санкт-Петербург сделали остановку на острове Коневец в западной части...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередной парад: в Минске снова перекрывают движение транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика