Областные соревнования санитарных дружин-2019

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Когда случается беда, насколько серьезными будут ее последствия, пострадает ли кто-то, решают секунды. Нередки случаи, когда до прибытия экстренных служб, успешно реализовав те самые драгоценные мгновения, жизни людей спасали те, кто оказался рядом, кто знал, что делать, и не был равнодушен.

Такими добровольными формированиями являются санитарные дружины, 23 из которых, ставшие победителями в своих районах, встретились 12 июля под Дзержинском, на территории центра экологического туризма «Станьково» для того, чтобы принять участие в 13-х областных соревнованиях.

Право представить Несвижский район выпало дружине ОАО «Городейский сахарный комбинат».

С напутственным словом на торжественной церемонии к командам обратился первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС В. А. Янчик. Также участников соревнований приветствовал председатель Дзержинского районного исполнительного комитета Н. И. Артюшкевич.

















Свою подготовку дружины демонстрировали в 5 этапах. Сперва жюри оценило их табельное оснащение, затем команды показали свои умения в оказании первой медицинской помощи, поиске пострадавших в зоне химического, инфекционного и комбинированного заражений, транспортировке в безопасную зону.

Уровень подготовки, оснащения команд возрастает с каждым годом, а еще более приятным является тот факт, что дружина ОАО «Городейский сахарный комбинат» в упорной борьбе сражалась на каждом этапе. Представители района до последней минуты претендовали на попадание в тройку призеров, однако, на финише команд разделил один балл. В итоге у «сахарников» — 4-е место и небольшое огорчение, что заветные призы были настолько «близко».

Несвижский районный исполнительный комитет благодарит за достойное выступление на областном соревновании санитарную дружину ОАО «Городейский сахарный комбинат», руководство предприятия, а также работников УЗ «Несвижская ЦРБ» и ГУ «Несвижский РЦГиЭ», которые оказывали помощь команде в подготовке к соревнованию.

Несвижский РОЧС.