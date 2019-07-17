«Музыка, общение, смех». Футболист БАТЭ рассказал, как команда радуется победе над «Пястом»

Источник материала: Tut.by

Хавбек БАТЭ Евгений Березкин поделился с журналистом «Прессбола» эмоциями после победы над «Пястом» ( 2:1 ) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, а также рассказал, как узнал за 30 минут до начала встречи о том, что выйдет на поле.



Фото: ФК БАТЭ

— Как технически это выглядит? Ты не готовишься выходить в стартовом составе, а здесь такая ситуация…

— И мысли не было. В футболе это редкость, когда человек на разминке человек получает травму. Неожиданно было, но я постарался себя взбодрить, настроить, размяться как можно быстрее, хотя времени было очень мало. Это психология, все идет от головы. Можно нормально настроиться. Понятно, что первые минуты немного тяжело, плюс соперник давление оказывал, да и мы начали не очень уверенно. Благо удалось изменить характер игры, взять мяч под контроль, почувствовать уверенность. Слава богу, что выиграли.

— Все-так как это выглядит в нюансах? Для тебя тренер проводил отдельную установку

— Ассистент тренера подбежал, сказал, что Виллюмссон получил травму. Несчастный случай. Подготовил, сказал, что надо за короткое время разбежаться, почувствовать поле, мяч, психологически настроиться. Остальное уже зависело от меня.

— Насколько у тебя получилось настроиться?

— Было очень непросто первые полчаса точно. Много приходилось играть без мяча. И в голове была такая каша порой, пытался заставить себя немножко взбодриться. Такой опыт тоже нужен. Конечно, не дай бог кому-нибудь получать травмы, но это урок на будущее. Чтобы еще лучше готовиться, еще мощнее разминаться.

— Изначально планировался твой выход на замену?

Замена — это дело другое, решается по ходу встречи. Сразу никто не планирует. Психологически настраивался на то, что, по возможности, помогу ребятам с замены.

— Когда ты уходил с поля, БАТЭ к тому времени не произвел ни одного удара в створ. Какие мысли были в голове?

— Я думал, как поменять ход игры. Когда у меня был мяч, пытался искать хорошие варианты, обострять игру, отдавать вперед, чтобы оказаться ближе к воротам. Конечно, когда 0:1 проигрываешь, и времени все меньше, психологически это давит. Благо, тренерский штаб угадал с заменами. Вышел Мукам, он очень хорошо играет один в один. Он стал козырем. Когда соперники подустали, он хорошо пошел в дриблинг, заработал пару штрафных, с одного из которых мы забили. Сыграл свою роль.

— После игры действительно ни у кого нет эмоций?

— Эмоции в раздевалке были. Все очень счастливы, улыбаются. Музыка, общение, смех. Обычное дело после победы. Просто когда выходишь давать комментарий, уже психологическая усталость чувствуется. Мы счастливы. Спасибо большое болельщикам. БАТЭ и не через такое проходил. Мы в очередной раз доказали, что способны в такие моменты, когда уступаем, переломить игру.

Напомним, что БАТЭ смог обыграть «Пяст» со счетом 2:1, уступая после 80 минут со счетом 0:1. В следующем раунде борисовчане сыграют с норвежским «Русенборгом».