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«Я зол и разочарован». Тренер «Пяста» - о поражении от БАТЭ

18.07.2019 00:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Главный тренер польского «Пяста» Вальдемар Форналик прокомментировал поражение от борисовского БАТЭ в первом квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.

«Не будь этого пенальти, думаю, мы прошли бы дальше. Мне жаль игроков, которые оставили сердца на поле. БАТЭ нас не удивил. Их футболисты не переигрывали нас индивидуально, но мы допустили ошибки, которыми соперник воспользовался.


Фото: Piast

Что касается неудачной игры нашего вратаря, то считаю, что сейчас не время на этом останавливаться. Он прекрасно понимает, в чем ошибся. Сейчас я просто зол и разочарован. Мы ни в чем не уступали БАТЭ, но дальше прошел клуб, который успешнее использовал свои возможности», — приводит слова Форналика Sport.pl.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер польского «Пяста» Вальдемар Форналик прокомментировал поражение от борисовского БАТЭ в первом квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
 
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