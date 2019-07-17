В 2019 году большинство регионов Беларуси начали выбираться из долгов

Источник материала: Ежедневник





По финансовым итогам первых четырех месяцев 2019 года, практически все регионы Беларуси увеличили свою чистую прибыль. Многим аутсайдерам также удалось выбраться из долговой ямы и выйти в плюс, но далеко не всем.

По последним данным Белстата за январь-апрель 2019 года, почти во всех регионах страны выросла чистая прибыль. Первое место по доходности традиционно занимает Минск, который за январь-апрель увеличил свою прибыль на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Регион Чистая прибыль (январь-апрель 2019 год) Чистая прибыль (январь-апрель 2018 год) Минск 1,263 млрд руб. 986 млн руб. Солигорский район 498,1 млн руб. 162,7 млн руб. Гомель 313,3 млн руб. 182,5 млн руб. Гродно 270,5 млн руб. 197,8 млн руб. Островецкий район 220,1 млн руб. -110,1 млн руб. Брест 210,4 млн руб. 176 млн руб. Витебск 188,1 млн руб. 129,4 млн руб. Мозырский район 175,8 млн руб. 15,2 млн руб. Минский район 151,2 млн руб. 93,1 млн руб. Жодино 124,6 млн руб. 88,9 млн руб. Новополоцк 52 млн руб. -104,9 млн руб. Светлогорский район 48,5 млн руб. -36,3 млн руб. Пуховичский район 46,5 млн руб. 27,3 млн руб Барановичи 46 млн руб. 32,9 млн руб. Сморгонский район 45,3 млн руб. -5,3 млн руб.

Солигорский район ожидаемо оказался на второй позиции благодаря «Беларуськалию», крупнейшему производителю калийных удобрений. Третье место Гомеля также обусловлено тем, что на территории города работает ряд промышленных предприятий («Белоруснефть», Гомельский химический завод и др.).

Интересно, что на пятом месте в рейтинге регионов с самой высокой прибылью оказался Островецкий район. В аналогичном периоде прошлого года он, наоборот, показывал убытки на сумму в 101,2 млн рублей.

Выбрался из убытков и Новополоцк. Еще в прошлом году предприятия города показывали огромные убытки на сумму в 104,9 млн рублей. Сегодня же он занимает 11 место в нашем рейтинге с чистой прибылью в 52 млн рублей.

Нужно отметить, что в указанный период все области Беларуси показали рост чистой прибыли, а некоторые даже и значительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, почти в три раза за год выросла прибыль Минской области и достигла 1,052 млрд рубле за январь-апрель 2019 года. В 5,5 раз вырос доход Гомельской и Гродненской областей (до 647,3 млн и 644,6 млн рублей соответственно). Также удалось выбраться с убытков Могилевской области, которая по итогам января-апреля 2018 года понесла убытки в 21,157 млн рублей. По итогам четырех месяцев текущего года прибыль региона составила 131,9 млн рублей.

Все это довольно неплохие показатели с учетом более чем скромного роста ВВП страны.

Где убытки?

Без убытков, впрочем, все равно нее обошлось. Полностью без убытков по итогам первых четырех месяцев текущего года удалось сработать районам только двух областей - Брестской и Гомельской.

На Минщине убытки понесли три района: Крупский (-701 тыс. рублей), Червенский (-2,03 млн рублей) и Мядельский (-122 тыс. рублей).

Финансовую картину Гродненской области испортил Волковысский район (-7,6 млн рублей). Он единственный убыточный регион в области по итогам января-апреля 2019.

Основные аутсайдеры в Могилевской области – это Костюковичский (-16,084 млн рублей) Кричевский (-10 млн рублей) и Хотимский районы (120 тыс.рублей).

Но все же наибольшее количество убыточных районов оказалось на Витебщине. Здесь с убытками закончили первые четыре месяца сразу шесть районов: Лепельский (-3,5 млн рублей), Ушачский (-608 тыс.рублей), Бешенковичский (-350 тыс.рублей), Россонский (-310 тыс.рублей) и Шарковщинский (-235 тыс.рублей) и Дубровенский (-109 тыс.рублей).