Контактная группа в Минске договорилась о бессрочном перемирии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось договоренностью о бессрочном перемирии. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик, передает телеканал «МИР 24».

«Это очень важное достижение. Так как в последнее время наблюдается рост как нарушений режима прекращения огня, так, к сожалению, и числа жертв среди гражданского населения. Это перемирие бессрочное. Заявление содержит ряд мер, которые нацелены на обеспечение устойчивости этого перемирия», – подчеркнул он.

По его словам, на решение повлияла недавняя встреча в Париже политических советников, помощников лидеров стран «Нормандской четверки». Соглашение начнет действовать в полночь 21 июля, в день выборов в Верховную раду Украины.

Также на встрече стороны договорились о совместном восстановлении моста в районе станицы Луганская и использовании его в гражданских целях.