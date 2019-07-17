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Контактная группа в Минске договорилась о бессрочном перемирии

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось договоренностью о бессрочном перемирии. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик, передает телеканал «МИР 24».

«Это очень важное достижение. Так как в последнее время наблюдается рост как нарушений режима прекращения огня, так, к сожалению, и числа жертв среди гражданского населения. Это перемирие бессрочное. Заявление содержит ряд мер, которые нацелены на обеспечение устойчивости этого перемирия», – подчеркнул он.

По его словам, на решение повлияла недавняя встреча в Париже политических советников, помощников лидеров стран «Нормандской четверки». Соглашение начнет действовать в полночь 21 июля, в день выборов в Верховную раду Украины.

Также на встрече стороны договорились о совместном восстановлении моста в районе станицы Луганская и использовании его в гражданских целях.



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Теги: Минск
 
 
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Прекращение огня запланировано на 21 июля, предусмотрены механизмы усиления контроля за соблюдением этой договорённости.
 
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