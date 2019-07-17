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В Минске договорились о перемирии на Донбассе
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
Стороны приняли заявление о бессрочном прекращении огня и летнем перемирии, которое начнется 21 июля.
Также в ходе встречи было решено одновременно начать ремонт моста в Станице Луганской. Как отметил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, пункт пропуска в этом районе – один из немногих пунктов перехода через линию разграничения.
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Стороны приняли заявление о бессрочном прекращении огня и летнем перемирии, которое начнется 21 июля.
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