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В Минске договорились о перемирии на Донбассе

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».

Стороны приняли заявление о бессрочном прекращении огня и летнем перемирии, которое начнется 21 июля.

Также в ходе встречи было решено одновременно начать ремонт моста в Станице Луганской. Как отметил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, пункт пропуска в этом районе – один из немногих пунктов перехода через линию разграничения.



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Теги: Минск
 
 
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Стороны приняли заявление о бессрочном прекращении огня и летнем перемирии, которое начнется 21 июля.
 
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