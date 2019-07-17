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На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт

18.07.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На Варшавском шоссе идёт укладка асфальта.

На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт

Дорожники Брестского ДЭП планируют завершить работы к утру, стараясь не создавать проблем для движения автомобильного транспорта.

На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт

На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт

На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт

На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт

На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт

 
 
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  На Варшавском шоссе идёт укладка асфальта. Дорожники Брестского ДЭП планируют завершить работы к утру, стараясь не создавать проблем для движения...
 
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