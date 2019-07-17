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На Варшавке за ночь планируют уложить новый асфальт
18.07.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На Варшавском шоссе идёт укладка асфальта.
Дорожники Брестского ДЭП планируют завершить работы к утру, стараясь не создавать проблем для движения автомобильного транспорта.
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На Варшавском шоссе идёт укладка асфальта. Дорожники Брестского ДЭП планируют завершить работы к утру, стараясь не создавать проблем для движения...
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