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Марина Слуцкая о подготовке к Олимпиаде: «Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе»

18.07.2019 02:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одна, но золотая. Марина Слуцкая – единственная представительница в дзюдо, которая смогла завоевать медаль вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Слуцкая о подготовке к Олимпиаде: «Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе»

Сезон для белоруски сложился удачно, сейчас она в сильнейшей четверке мировой классификации. И, чтобы претендовать на олимпийскую награду в Токио, Слуцкая должна сохранить высокие позиции до 2020 года. 17 июля заслуги супертяжа отметили в Министерстве спорта и туризма.

Марина Слуцкая о подготовке к Олимпиаде: «Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе»

Марина Слуцкая, победительница II Европейских игр:
Важно, что нас отмечают, что не забывают, что соревнования прошли не просто так, а отмечают и тренерский состав, и нас, спортсменов. Это, безусловно, важно, это гордость. Мы рады, что Министерство спорта не остается в стороне.

Где-то пятой, это дает возможность отсеиваться от сильнейших на Олимпийских играх. Поэтому важно задержаться, именно удержаться в восьмерке лучших. Соответственно, это даст большие шансы на лучший расклад в жеребьевке.

Готовиться мы будем. Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе.

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Новости Беларуси. Одна, но золотая. Марина Слуцкая – единственная представительница в дзюдо, которая смогла завоевать медаль вторых Европейских игр, сообщили в...
 
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