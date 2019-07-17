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Марина Слуцкая о подготовке к Олимпиаде: «Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна, но золотая. Марина Слуцкая – единственная представительница в дзюдо, которая смогла завоевать медаль вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сезон для белоруски сложился удачно, сейчас она в сильнейшей четверке мировой классификации. И, чтобы претендовать на олимпийскую награду в Токио, Слуцкая должна сохранить высокие позиции до 2020 года. 17 июля заслуги супертяжа отметили в Министерстве спорта и туризма.
Марина Слуцкая, победительница II Европейских игр:
Где-то пятой, это дает возможность отсеиваться от сильнейших на Олимпийских играх. Поэтому важно задержаться, именно удержаться в восьмерке лучших. Соответственно, это даст большие шансы на лучший расклад в жеребьевке.
Готовиться мы будем. Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе.
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Марина Слуцкая о подготовке к Олимпиаде: «Рассчитывать будем на самый высокий результат, и на медали в том числе»
Новости Беларуси. Одна, но золотая. Марина Слуцкая – единственная представительница в дзюдо, которая смогла завоевать медаль вторых Европейских игр, сообщили в...
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