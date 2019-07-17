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Владимир Копытов: «Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат»

18.07.2019 02:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удачными Европейские игры оказались для борцов греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три награды по итогам соревнований: золото, серебро и бронза. Сейчас ребята готовятся к чемпионату мира, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Турнир примет Нур-Султан в сентябре.

В каждом виде борьбы на главных играх четырехлетия спортсмены оспаривают шесть комплектов наград. Тренерский штаб нашей команды делает ставки на четыре весовые категории как в завоевании олимпийских пропусков, так и медалей.

Владимир Копытов: «Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат»

Владимир Копытов, главный тренер Беларуси по греко-римской борьбе:
Хочется верить, что у нас все шесть смогут бороться за эти лицензии. Реально если так, я думаю, что четыре – это было бы здорово. Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат.

Очень много соперников, которые здесь не боролись – Азия, те же Америка и Африка. У нас конкуренция очень серьезная, поэтому никакой звездной болезни по выводам этих Игр европейских у наших ребят не будет.

Владимир Копытов: «Если у нас будет четыре лицензии на Олимпийские игры, это будет хороший результат»

За круглым столом в Министерстве спорта и туризма у ребят также была возможность озвучить свои просьбы и пожелания, связанные с подготовкой к предстоящим международным стартам.

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Новости Беларуси. Удачными Европейские игры оказались для борцов греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Три награды по итогам соревнований:...
 
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