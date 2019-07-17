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БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

18.07.2019 07:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
ФК БАТЭ

В польском Гливице завершился ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 между местным «Пястом» и БАТЭ. 

Напомним, в первом матче команды разошлись миром – 1:1. БАТЭ, пропустивший дома, был вынужден идти вперед и забивать. 

«Желто-синие» не смогли создать по-настоящему опасной ситуации у ворот соперника в первом тайме. В свою очередь хозяева поля огорчили гостей забитым голом на 21-й минуте. 

Переломить ход игры удалось только в концовке противостояния. Сначала Эрвейн Мукам реализовал пенальти за фол против Неманьи Милича, затем Захар Волков головой замкнул передачу Стасевича со «стандарта». Итог матча – 2:1 в пользу БАТЭ.

Во втором раунде квалификации главного континентального турнира БАТЭ встретится с норвежским "Русенборгом". Первый матч состоится в Борисове 24 июля. 

БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью
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В сложном ответном поединке борисовчане едва не упустили победу, но сумели забить необходимые для выхода в следующий раунд два гола.
 
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