БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Источник материала: Аргументы и факты

В польском Гливице завершился ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 между местным «Пястом» и БАТЭ.

Напомним, в первом матче команды разошлись миром – 1:1. БАТЭ, пропустивший дома, был вынужден идти вперед и забивать.

«Желто-синие» не смогли создать по-настоящему опасной ситуации у ворот соперника в первом тайме. В свою очередь хозяева поля огорчили гостей забитым голом на 21-й минуте.

Переломить ход игры удалось только в концовке противостояния. Сначала Эрвейн Мукам реализовал пенальти за фол против Неманьи Милича, затем Захар Волков головой замкнул передачу Стасевича со «стандарта». Итог матча – 2:1 в пользу БАТЭ.