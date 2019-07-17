Тест по минским «стекляшкам». Узнаете ли вы современные здания столицы по их фрагменту?

Источник материала: Tut.by

Сегодняшние постройки отличаются от зданий эпохи барокко и рококо: ни завитушек на фасадах, ни причудливых форм. От этого наши «современники» иногда кажутся похожими, как под копирку. REALTY.TUT.BY подготовил тест, чтобы вы смогли проверить, узнаете ли вы известные минские новостройки XXI века всего лишь по фрагменту фото.

