БАТЭ вырвал победу у польского «Пяста» и вышел в следующий раунд ЛЧ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский БАТЭ в гостях в тяжелейшем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов одержал победу над польским клубом «Пяст». Игра завершилась со счетом 2:1, передает «МИР 24».

Уже в начале встречи поляки вышли вперед и удерживали необходимый для себя результат до 80-й минуты игры. Однако белорусские футболисты и не думали сдаваться. Сначала французский легионер БАТЭ Эрве Мукам реализовал одиннадцатиметровый удар, а в самой концовке победный мяч провел защитник борисовцев Захар Волков.

В первом матче этих команд в Беларуси была зафиксирована ничья – 1:1. Таким образом, БАТЭ вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с норвежским «Руссенборгом».

Добавим, что не сумели выйти во второй квалификационный раунд ЛЧ казахстанская «Астана», которая в упорной борьбе на чужом поле уступила румынскому «ЧФР Клуж» со счетом 1:3. Молдавский «Шериф» проиграл грузинскому «Сабуртало», а армянский «Арарат» с таким же счетом уступила шведскому АИКу. Прошел дальше азербайджанский «Карабах», одолевший албанский «Партизани» 2:0.