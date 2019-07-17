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Почему женщины сейчас чаще видят сны о сексе, чем 50 лет назад

18.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое исследование показало: сегодня женщины чаще видят сны о сексе, чем еще 50 лет назад. Об этом пишет латышский Delfi.lv со ссылкой на австрийское издание Kurier.


Снимок носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

«Для нового исследования ученые Фрайбургского университета опросили 2907 человек в возрасте от 16 до 92 лет. Результаты опроса были опубликованы в научном журнале Psychology & Sexuality. Согласно исследованию, женщины в возрасте от 16 до 30 лет сегодня чаще видят сны о сексе, чем еще 50 лет назад. В каждом пятом сне молодых женщин присутствует эротическая составляющая. В аналогичном исследовании, проведенном в 1966 году, лишь менее 4% женщин указывали, что видят чувственные сны», — передает издание.

«В среднем около 18% всех снов опрошенных имели сексуальное содержание. Более молодые участницы опроса в целом видели эротические сны чаще», — говорится в статье.

«Не всякий эротический сон автоматически приятен для того, кто его видит, — отмечает издание. — Например, когда снится секс с шефом. (…) По словам психолога Хильды Бурке, такой сон необязательно означает, что подсознательно мы хотим заняться сексом с начальником. Это может также означать, что в профессиональной жизни мы готовы к чему-то новому, например, к повышению в должности».


Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

«Ученые из команды исследователя сна Михаэля Шредля из Фрайбургского университета предполагают, что рост числа эротических сновидений среди молодых женщин объясняется развитием равноправия. Сегодня, по их словам, женщины более открыты и рассказывают о своих эротических снах с меньшей сдержанностью и чувством стыда».

«Согласно исследованию, проведенному в 2007 году Монреальским университетом, в котором было проанализировано свыше 3,5 тыс. рассказов о снах, частота эротических сновидений у мужчин и женщин составляла около 8%. При этом женщины чаще видели эротические сны о своих текущих или прошлых партнерах, а мужчины чаще видели сны о сексе с несколькими партнерами», — говорится в публикации.

По мнению Марка Блэгроува, профессора психологии из британского Университета Суонси, эротические сны чаще могут видеть люди, испытывающие напряжение в повседневной жизни или столкнувшиеся с проблемами. При этом удовлетворительная сексуальная жизнь, наоборот, не влияет на эротические сновидения. По его словам, лишь 15% сновидений связаны с событиями повседневной жизни, передает Kurier.

 
 
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Новое исследование показало: сегодня женщины чаще видят сны о сексе, чем еще 50 лет назад
 
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