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Легендарные рокеры Nazareth выступят в Минске с юбилейным концертом

18.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт шотландской рок-группы Nazareth пройдет 12 ноября во Дворце Республики. Музыканты представят зрителям рок-шоу в рамках своего юбилейного тура.


Фото: nazarethdirect.co.uk

С момента создания группы большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски Razamanaz (1973), Loud’n’Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock’n’Roll (1976) — шедевры хард-рока, завоевавшие более 50 золотых и платиновых наград, а баллада Love Hurts по-прежнему занимает лидирующие позиции в плей-листах многих радиостанций.

Новый студийный альбом Nazareth Tattooed On My Brain, как и обещал основатель группы Пит Эгню (Pete Agnew), многих «заставил выпрыгнуть из носков», взобравшись в чартах Европы и Англии на верхние строчки. Хит Never Dance With The Devil стал новым фаворитом живых выступлений коллектива.

Огромный заряд энергии, новый альбом, золотые хиты, которые стали классикой мирового рока, станут подарком для поклонников великой группы Nazareth. В состав группы входят:

— Peter Agnew (основатель, бас-гитара, с основания группы в 1968 году);

— Lee Agnew (барабаны, с 1999 года);

— James Murrison (соло-гитара, с 1994 года);

— Carl Andrew Sentence (фронтмен-вокалист, с 2015 года).

Когда: 12 ноября, 19.00.

Где: (Большой зал).

Сколько: 35−110 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Концерт шотландской рок-группы Nazareth пройдет 12 ноября во Дворце Республики. Музыканты представят зрителям рок-шоу в рамках своего юбилейного тура.
 
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