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В Минске разыскивают пропавшую воспитанницу детдома

18.07.2019 08:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске разыскивают пропавшую воспитанницу детдома
ГУВД Мингорисполкома

16 июля 2019 года девушка ушла из детского дома и до настоящего времени её местоположение неизвестно.

Её приметы: на вид 17 лет, рост около 158-160 см, среднего телосложения, волос тёмные, крашеный в тёмный цвет, снизу кончики волос светло-коричневого цвета, длиной до плеч.

Была одета: байка тёмного цвета, майка тёмного цвета с красным рисунком, джинсы тёмно-серого цвета, кроссовки салатового цвета.

Правоохранители просят граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 239-64-71 или 102, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

В Минске разыскивают пропавшую воспитанницу детдома
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Теги: Гродно
 
 
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