В Минске разыскивают пропавшую воспитанницу детдома

Источник материала: Аргументы и факты

16 июля 2019 года девушка ушла из детского дома и до настоящего времени её местоположение неизвестно.

Её приметы: на вид 17 лет, рост около 158-160 см, среднего телосложения, волос тёмные, крашеный в тёмный цвет, снизу кончики волос светло-коричневого цвета, длиной до плеч.

Была одета: байка тёмного цвета, майка тёмного цвета с красным рисунком, джинсы тёмно-серого цвета, кроссовки салатового цвета.