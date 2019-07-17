«Нет сил терпеть его пьяные выходки». Можно ли выселить отца-алкоголика из общей квартиры? Ответ адвоката

Источник материала: Tut.by

Читательница обратилась в редакцию, потому что больше не может жить вместе с отцом-алкоголиком. Можно ли выселить человека, который нарушает покой женщины и ее детей, и какие препоны могут этому помешать — рассказывает адвокат.

Если вы также нуждаетесь в консультации адвоката, напишите нам по адресу lina@tutby.com. Просим учесть, что для получения полного и конструктивного ответа вам нужно предоставить максимум информации о ситуации, в которую вы попали.



Фото: yousense.info

— Подскажите, пожалуйста, могу ли я как-то выселить из квартиры отца-алкоголика? Я собственница квартиры, получила ее по наследству от своего дедушки. Отец был там уже прописан.

Когда много лет назад началась приватизация, мой отец участвовал в ней. Тогда главным квартиросъемщиком была моя бабушка. После ее смерти в наследство вступил мой дедушка (ее муж), а отец у нотариуса подписывал документы — отказ. Потом дедушка оставил завещание на меня.

Отец уже 2 раза сидел в ЛТП, есть административные штрафы за пьянство. У меня нет сил больше терпеть его каждодневные пьяные выходки. За 2 года отец работал пару месяцев — как говорится, до первой зарплаты, которую он полностью пропивает. Он не пенсионного возраста, ему только 54 года, а за последние лет 12 у него трудового стажа на год-полтора.

Мне приходится уже 2 года его кормить, с тех пор как я переехала в эту квартиру и стала собственником. До этого его содержал мой дедушка 87 лет. Терпеть этот запах вечного перегара нет сил, я уже не говорю о том, что у меня двое детей, которые все это видят и слышат.

Комментарий адвоката:

адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Прежде всего обращаю ваше внимание на правовое регулирование правоотношений в области приватизации жилых помещений.

Следует учитывать: вы не указываете точных дат произошедших событий, но в целом правовое регулирование таких правоотношений в течение длительного периода остается схожим.

Так, например, и в более поздних редакциях Закона Республики Беларусь от 16.04.1992 года № 1593-XII «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь», и в ст. 137 действующего сейчас Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь), жилое помещение (доля в таком помещении), приватизированное совместно проживающими супругами, является их общей совместной собственностью, если оба супруга участвуют в приватизации этого помещения (в том числе денежными средствами, принадлежащими им на праве общей совместной собственности).

Другие члены семьи, участвующие в приватизации жилого помещения, вправе требовать признания за ними права собственности на соответствующую их участию долю в приватизированном жилом помещении. Доли в праве собственности на жилое помещение членов семьи могут быть отражены по требованию участников приватизации в свидетельстве (удостоверении) о государственной регистрации жилого помещения.

Повторюсь: вы не приводите точных данных для однозначного ответа на ваш вопрос, но, вероятнее всего, квартира была приватизирована в период брака бабушки и дедушки.

Тогда в рассматриваемой ситуации после приватизации квартира поступила в общую совместную собственность как минимум двух лиц — ваших бабушки и дедушки.

Кроме того, вы указываете, что ваш отец также принял участие в приватизации. Это значит, что и у него должно было возникнуть право собственности на долю в спорном жилом помещении.

При этом, судя по информации, которую вы приводите, ни ваш отец, ни ваш дедушка свои доли в квартире, при регистрации права собственности на это жилое помещение не отражали.

Поскольку на момент приватизации главным квартиросъемщиком являлась ваша бабушка, то, вероятнее всего, единоличным титульным собственником квартиры после приватизации стала именно она.

Тем не менее после смерти бабушки наследство открылось только на ее долю в спорном жилом помещении.

Справочно: исходя из смысла п. 1 ст.1034 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь) смерть участника общей совместной собственности является основанием для определения его доли в такой собственности и раздела общего имущества либо выдела из него доли умершего участника. В этом случае наследство открывается в отношении общего имущества, приходящегося на долю умершего участника, а при невозможности раздела имущества в натуре — в отношении стоимости такой доли.

В обращении вы не указываете, каким образом в рамках наследственного дела был решен вопрос определения доли умершей в праве собственности на квартиру. Из моего личного опыта могу сказать, что зачастую в таких ситуациях заключается нотариальное соглашение об определении доли каждого участника приватизации.

Заключалось ли оно в вашем случае и на каких условиях — эти вопросы остаются открытыми. При этом, чтобы дать вам однозначный ответ на поставленный вопрос, именно эти детали спорной ситуации нужно знать в первую очередь. Так, вы указываете, что ваш отец после смерти матери подписывал документы — отказ. Однако если он отказался только от наследства после смерти умершей, то есть от причитающейся ему части доли матери, этого недостаточно. В этом случае за ним сохраняется право собственности на его как участника приватизации долю в квартире.

Следует знать: подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения по требованию собственника жилого помещения совершеннолетние члены семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним и не имеющие доли в праве общей собственности на занимаемое жилое помещение, которые в течение года три и более раза привлекались к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, выразившееся в разрушении, порче жилого помещения либо в использовании его не по назначению, или за иные нарушения требований ЖК Республики Беларусь, делающие невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном жилом доме, были предупреждены собственником о возможности выселения без предоставления другого жилого помещения и в течение года после такого предупреждения привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения (абз.4 п. 1 ст.85 ЖК Республики Беларусь).



Фото: yousense.info

Вопросы применения этой нормы были детально рассмотрены ранее в материале «Хочу выселить бывшего мужа из квартиры: адвокат отвечает читательнице» . Поэтому повторно останавливаться на них мы не будем. Вместе с тем очевидно, что при наличии у вашего отца доли в праве собственности на квартиру его выселение по этому наиболее очевидному в сложившейся ситуации основанию невозможно.

Мой личный совет: для получения максимально полного и правильного ответа на поставленный вами вопрос рекомендую обратиться за получением индивидуальной консультации к адвокату.

Ваш случай — яркий пример того, как детали могут повлиять на оценку ситуации и на правильность избранной вами правовой позиции по делу.

Прежде чем принимать решение о дальнейших действиях, я настойчиво рекомендую ознакомиться с материалами наследственного дела после смерти бабушки. Кроме того, имеет смысл ознакомиться также с приватизационным делом и с наследственным делом после смерти дедушки.

Только обладая вышеуказанной исчерпывающей информацией о ключевых аспектах сложившейся спорной ситуации, можно будет принимать решение и определяться с дальнейшим алгоритмом ваших действий.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет ознакомиться с приватизационным делом и наследственными делами, вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах и иных организациях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.